Visita de los hermanos Martínez Suárez

El señor Ernesto Arbonés dispuso de su tiempo para dialogar en el aire de Cadena Sonic con el señor Oscar Canavese y ampliar la información del cómo se hicieron los contactos, los motivos de su visita y los viajes previos a Buenos Aires para concretarse la llegada :

Festival de cine : Joselo Martínez Suárez

"Es una gran persona, tiene un concepto extraordinario, digno de ser escuchado, Seguramente al terminar cada película va a tener que escuchar las críticas y hacer un debate de las mismas, esa es su costumbre y le gusta mucho interactuar con la gente y el público.

Creo que es importante a través de este medio hacer invitaciones donde cada película tiene un muy buen contenido, todas han sido clasificadas en el festival nacional de Mar del Plata de los cuales se tratan de contenidos muy importantes.

Tendremos proyección jueves, viernes, sábado y domingo de 4 películas de 4 cortes cada una. Para el día jueves arrancaría con una película largometraje muy interesante según tengo entendido, serían ·Gomorra· y "De martes a martes" , no tuve oportunidad de verla pero me hablan de muy buen contenido. Para el día viernes hay un corto también "Árbol" con un largometraje "No te olvides de mí".

Queremos ir recordando que son todas películas argentinas de muy buen contenido.

Para el día sábado tenemos como anuncio el corto "Ómnibus con subte" con un largometraje titulado "Polska".

Y el día domingo que ya estaría finalizando tendríamos un corto "Sin sabor" con "Hijos nuestros" como largometraje.

Joselo estará en Villa Cañás en el transcurso de estos días y seguramente en la calle cualquiera de los ciudadanos puede encontrarse con él y encontrar en él una persona muy afectiva, de diálogo, muy llegador y con gran cultura y filosofía en lo que es el cine.

La municipalidad tiene preparado un día especial también para homenajearlo poniendo un detalle en lo que es el Centro Cultural con su nombre, que oportunamente se perpetuará en el tiempo.

Pero algo muy interesante donde estará con sus hermanas ese mismo día donde estarán presente los ciudadanos y verán lo que la Municipalidad está destacando."

Muy compañera de "la chiqui" : Goldi Martínez

"Goldi que fue una artista de cine excepcional y que dejó su carrera artística por haber se casado haciendo un poco de historia con un señor que era militar y lógicamente eso fue lo que hizo dejar su actividad artística.

La verdad es que parece un personaje que está atrás (por los almuerzos), pero justamente es la que escribe muchos de los libretos que Mirtha tiene en su almuerzos."

Programa del día sábado

"El día sábado en la franja ferroviaria de avenida 51 donde está la casa del cambista y donde fue en su momento un museo antropológico y que se está acondicionando para ser salón de usos múltiples, se está preparando un acto, que es muy interesante y digno de que la comunidad toda pueda estar presenta y pueda saludarlos estando cerca de ellos, en horas del mediodía donde en el lugar estará plasmado un poco la historia plasmada de la familia de los hermanos Martínez Suárez, en ambos lados del camino hasta llegar a la casita y toda la franja ferroviaria esa llevará el nombre de Mirtha Legrand. Y por el frente el Club de Leones va a dejar plasmado un banner metálico que es decorado con la figura de ella y que va a ser iluminado durante la noche y quedará como un recuerdo en Villa Cañás de su paso en un momento de la vida que lo podemos contar."

Cómo reciben la invitación y por qué han dicho estaremos presentes

"El Club de Leones ha tomado la posta, el año pasado cumplió a nivel internacional 100 años en la historia de la misma en el mundo, Por ello en cada pueblo, ciudad, o lo que fuere, se le ha solicitado a cada club de cada lugar que está radicado homenajear a las personas que han logrado tener una trayectoria en el lugar donde cada club está.

Concretamente acá creímos que eran personas de destacar como tantas otras, pero en el caso particular, hoy estamos tomando a 3 personas que se fueron yendo muy chicos, que tenían entre 10 y 12 años y que lógicamente hicieron una brillante carrera de sus trayectorias como Goldi que fue una artista de cine excepcional y que dejó su carrera artística por haber se casado haciendo un poco de historia con un señor que era militar y lógicamente eso fue lo que hizo dejar su actividad artística.

No podemos menos destacar la actividad de la señora Mirtha que ha logrado objetivos importantísimos a través de estar cercana al señor Tinayre que tenía su actividad y que su actividad le permitió crecer dentro de ese ámbito.

En Buenos Aires hemos tenido oportunidad de charlas con ellos, tienen una alegría tremenda de poder estar los 3 juntos como lo expresan, recordando un poco los tiempos de cuando eran chicos.

Aceptaron la invitación esta de sumo agrado de manera tal que hoy están sumamente motivados para poder estar presentes acá y esperemos que la recepción de los cañaseños sea recíproca referido a la buena predisposición de parte de ellos."

Estarán presentes los tres

"Uno por ahí toma sus recaudos y cuidados, son personas mayores y por más que en la televisión veamos la prestancia (por Mirtha Legrand) de que está todo muy bien; pero tiene que recorrer una cantidad de kilómetros para estar acá y lógicamente los días van transcurriendo y uno espera que todo esto llegue para bien.

A no ser por razones excepcionales que no conocemos y esperamos que no ocurra, ellos van a estar presentes en Villa Cañás. Joselo desde el día jueves y hasta el domingo. Y en el caso particular de Goldi y Mirtha estarían al día siguiente llegando para poder estar bien para el día sábado a la mañana.

Todo eso no tienen por qué no ser, simplemente hay razones en que un artista por razones no pueden llegar a lo programado. En este caso particular es una invitación, van a venir y esperemos que la salud los acompañe en todo lo demás no halla percances ni motivos que se contraríen a la venida."