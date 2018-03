Aníbal Fernández cruzó a Máximo Kirchner y La Cámpora: "No hay un distrito que no los odie"

El ex hombre fuerte de Cristina dijo en una entrevista que no conspira contra Mauricio Macri, a quien "defendería" en caso de que alguien lo hiciera.

En las últimas semanas reapareció Aníbal Fernández. Primero se lo vio en la marcha que organizó Hugo Moyano en contra del Gobierno y también estuvo en algunos programas de TV. El exfuncionario no solo defendió las políticas que llevó adelante el gobierno que él integró, sino que se mostró enojado contra Cristina Kirchner y los espacios más cristinistas. En una entrevista con Alejandro Fantino, el ex jefe de Gabinete aseguró que si alguien conspirara contra la actual administración se pone "atrás del Presidente a defenderlo" ycruzó con mucha dureza a Máximo Kirchner y La Cámpora: "No hay nadie que no los odie".

La conversación de Aníbal con Fantino giraba en torno a las críticas del ex integrante del Ejecutivo kirchnerista contra la administración macrista. El periodista le preguntó por la supuesta intención de algunos sectores de la oposición, según palabras de Mauricio Macri, de "fantasear con helicópteros". La respuesta del exfuncionario fue sorpresiva.

"Yo no. No conspiro contra el Gobierno. Si alguien fuera a hacer algo contra el Gobierno golpeo las manos y me pongo detrás del Presidente a defenderlo. Soy de los que quiere y cree en la democracia. No voy a hacer nada que conspire contra este señor. Ahora sí, no me vas a hacer callar la boca. Es una bestia manejando el Gobierno. No tiene idea de lo que hace, por eso le trae dolores de cabeza al pueblo argentino", aseguró.

Fernández también opinó sobre las canciones que hay en la cancha contra Macri. "No me prendo a las boludeces que le gritan a este hombre. Igualmente, los que lo putean son la clase media, porque les metió la mano en el bolsillo", comentó en Animales Sueltos.

Pero lo más fuerte de Aníbal vino del lado de la interna en el kirchnerismo. Alejado de los cuadros K, el ex candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires lanzó munición pesada contra La Cámpora. En especial, contra su líder e hijo de la expresidenta, el diputado Máximo Kirchner. "Desde lo personal, le tengo mucho cariño. Desde la política, no sabe nada. No tiene la menor idea", disparó. Fantino replicó: "Pero parece que son una vanguardia política".

Aníbal, entonces, se despachó con todo, como si hubiera tenido mucho tiempo atragantada esa idea sin poder decirla. "¡Que vanguardia van a ser si pierden con todo el mundo! No hay nadie que no los odie. No hay provincia, ni distrito que no los odie. Salvo el núcleo de ellos. Se los dije. '¿Son conscientes de que los odian?', les pregunté. Me dijeron que sí. Todos me reconocieron que había que hacer algo, pero después hicieron el pozo más profundo", cerró.