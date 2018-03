Aborto legal: las posturas sobre el debate dividen a los diputados dentro de sus partidos

El debate en torno al aborto divide las aguas entre diputados que tienen miradas opuestas pese a que comparten un mismo espacio político.

"Tengo una convicción religiosa pero entiendo que este es un debate sobre la salud pública. Y me da la impresión de que la Argentina tiene que despenalizar el aborto", sostuvo el diputado Daniel Arroyo, del Frente Renovador, en Desde el llano. En la misma mesa, la diputada Carla Pitiot, del mismo partido, mostró la contra cara del tema. "Yo entiendo que hay vida desde la concepción, por eso me genera dudas el proyecto de ley (que el martes entra al Congreso)", destacó.

En esa misma línea, Marcela Campagnoli, diputada de Cambiemos, también alzó su voz en contra del aborto. "La madre dispone de su cuerpo pero, con ello, decide sobre el bebé, que es una vida desde la concepción", dijo. Por eso, se preguntó: "¿Cómo vamos a darle a la mujer el derecho a disponer de esa vida? Nosotros tenemos que ver cómo contenerla".

Sin embargo, Arroyo retrucó. "En la práctica, el sistema de salud tiene una gran deuda con las mujeres, y el aborto clandestino golpea a las más pobres", consideró. Ante eso, Campagnoli le respondió: "Eso es cierto, pero se puede buscar a personas que quieran recibir a ese bebé en su hogar y mientras acompañar a esa madre". En ese sentido, le dijo que "el derecho a la vida es el primero de los derechos humanos".

La mesa de debate contó, además, con Daniel Lipovetzky, presidente de la Comisión de Legislación General, a donde será girado el proyecto. "Una mujer de menos de 20 años es madre cada cinco minutos", argumentó el diputado de Cambiemos, que está a favor del aborto. Según explicó, buscará que la discusión sea "sin fanatismos y con respecto".

Pero por los dichos de Pittiot, ese debate será caliente. "El proyecto habla de 14 semanas de gestación ¿por qué no 14 y tres días?", aseveró. De acuerdo con la diputada, la iniciativa no la "convence desde lo ético, ni de lo religioso ni de lo jurídico" y retomó los dichos de Arroyo. "No tapemos la realidad de las muertes de mujeres víctimas de abortos clandestinos con más muertes", pidió.