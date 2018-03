Arrestaron al hombre que le robó el Oscar a Frances McDormand

Las autoridades de la policía arrestaron al hombre que le robó el Oscar a mejor actriz de Frances McDormand por su participación en la película, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

El hombre enfrenta ahora cargos de robo agravado.

De acuerdo a TMZ, las autoridades revelaron que el sujeto robó la codiciada estatuilla dorada de abajo de la mesa donde estaba sentada Mc Dormand en el Gorvernor's Ball.

Según explicó Cara Buckley, periodista de The New York Times, la actriz se encontraba charlando cuando, en un descuido, la persona en cuestión tomó el premio y huyó.







"La seguridad en el Governors Ball está buscando a este tipo, que agarró el Oscar de Frances McDormand y huyó con él. El fotógrafo de Wolfgang Puck lo detuvo, recuperó el Oscar y el hombre volvió a desaparecer. Aparentemente, Frances ha dicho que lo deje ir. # Oscars #Drama", escribió la periodista en su cuenta de Twitter.

Minutos después del incidente, el vocero de la actriz reveló que Frances McDormand se había reencontrado con su preciada estatuilla, " Fran y el Oscar están felizmente reunidos y disfrutando de una hamburguesa de In-N-Out juntos".