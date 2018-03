Pablo Moyano: “Camioneros no va a participar del nuevo armado de la CGT”

Pablo Moyano adelantó esta mañana que el gremio de Camioneros dejará de formar parte de la nueva conducción Confederación General del Trabajo.

“La CGT: ha dejado de existir esta conducción.Camioneros se va a excluir, Camioneros no va a participar del nuevo armado de la CGT, porque ya tienen al próximo candidato, creo que va a ser Jorge Triaca”, afirmó a la emisora FM La Patriada.

Además, marcó sus diferencias con la conducción de la central obrera integrada por Juan Carlos Schmid, Carlos Acuña y Héctor Daer, situación que se palpó en las ausencias a la marcha del 21F convocada por Hugo y Pablo Moyano.

“Jorge Triaca va a ser el nuevo secretario general de la CGT y que ha llevado a dirigentes, han entregado su convenio, han firmado el 15% de salarios, los ha llevado a un viaje a Europa a ver los modelos sindicales de otros países”, ironizó el secretario gremial de la central obrera, en referencia a los 12 sindicalistas que viajaron con el funcionario a Europa.

Moyano hijo, quien es secretario adjunto del sindicato de Camioneros, también habló de la posibilidad de “reconstruir el Movimiento de los Trabajadores Argentinos”, una corriente interna de la CGT que se creó en 1994, donde el gremio que en ese entonces dirigía su padre Hugo, junto a otros sindicatos, tuvieron un protagonismo en su lucha contra las políticas llevadas adelante por el gobierno de Carlos Menem.

“Camioneros no es que no fue invitado a no participar de las próximas reuniones, Camioneros se va a excluir y no se descarta la posibilidad de crear nuevamente el MTA que enfrentó en los años noventa al gobierno de Menem, porque se vuelve a repetir la historia”, dijo sobre los próximos encuentros de la CGT y la postura de su gremio.

Durante los noventa, el MTA convocó varias huelgas generales y manifestaciones contra las políticas del menemismo. Ahora, Moyano hijo no duda en un resurgir del MTA y explica que “así le dimos pelea al menemismo”. “Hoy se repite la historia y nosotros vamos a estar en la calle”, enfatizó.

El sindicalista, uno de los dirigentes sindicales que estuvo sobre el escenario durante la última marcha contra las políticas de Cambiemos, también dejó un mensaje para sus pares que viajaron con el titular de la cartera laboral.

“Los muchachos que viajaron con el ministro Triaca a Europa deberían estar en el país defendiendo a sus trabajadores”, expresó.

A fines de febrero, con todos los gastos de movilidad y alojamiento a cargo del Ministerio de Trabajo, un grupo de gremialistas viajó en un vuelo de Iberia rumbo al viejo continente para conocer el proceso de institucionalización del diálogo social en España, Holanda y Alemania.

Se trata de 12 los sindicalistas: Fabián Oscar Hermoso (Químicos), Alberto Fantini (Carne), Luis Ramón Hlebowicz (Pasteleros), Ramón Ayala (Uatre), Luis Pandolfi (Uatre), Norberto Pablo Quiroga (Aguas y Gaseosas), José Antonio Ibarra (Taxistas), Víctor Brandán (Uocra), Noe Ruiz (Modelos), Karina Trivisonno (UPCN), Julio César Monastra (Obras Sanitarias) y José González (Comercio).

El viaje con el ministro Triaca fue interpretado como otro intento de aislar cada vez más a Moyano de la CGT por parte del Gobierno, pese a que al avión se subieron dirigentes de segunda línea de gremios de la Central obrera con los que hay un buen diálogo, son -además- quienes no respaldaron la protesta que encabezó el jefe camionero, el 21 de febrero pasado.

En tanto, Moyano advirtió a aquellos gremios que ya cerraron la discusión salarial que “el Gobierno ha hecho campañas contra dirigentes gremiales para subordinarlos, firmar paritarias del 12 al 15%, para modificar su convenio colectivo de trabajo”.

Finalmente, volvió a apuntarle a la aliada del Gobierno, Elisa Carrió, quien días atrás durante un reportaje acusó a Hugo y Pablo Moyano de integrar una familia criminal.

“Lo que dijo Carrió traspasó todos los límites, va a tener que rectificarse o morderse la lengua de víbora que tiene”, concluyó.