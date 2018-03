Se cumplió la primer fecha liguera

Con el empate de Sportsman en su casa y Studebaker visitando a Hughes la divisional "A" ya dio el primer paso.

Así cerró la jornada en su 1ra. Fecha



Unión y Cultura 1 vs Jorge Newbery (VT) 0

Rivadavia 1 vs Juventud Pueyrredón 0

Teodelina FBC 2 vs Atlético Elortondo 0

Juventud Unida 0 vs Belgrano FBC 3

Sportsman 1 vs Náutico 1

Hughes FBC 2 vs Studebaker 1

Ben Hur 1 vs Gral. Belgrano 1

Peñarol 0 vs Racing Club 1

Posiciones



Rivadavia 3

Unión y Cultura 3

Belgrano FBC 3

Teodelina FBC 3

Hughes FBC 3

Racing Club 3

Gral. Belgrano 1

Náutico Melincué 1

Ben Hur 1

Sportsman 1

Studebaker 0

Jorge Newbery (VT) 0

Juventud Pueyrredón 0

Peñarol 0

Atlético Elortondo 0

Juventud Unida 0

Próxima Fecha (2da.)



Rivadavia vs. Unión y Cultura

Juventud Pueyrredón vs. Peñarol

Racing vs. Ben Hur

Gral. Belgrano vs. Hughes FBC

Studebaker vs. Sportsman

Náutico vs. Juventud Unida

Belgrano FBC vs Teodelina FBC

Atlético Elortondo vs Jorge Newbery (VT)