Racing prolongó su racha triunfal con un buen triunfo sobre Vélez

Racing Club derrotó anoche a Vélez Sarsfield por 2 a 1 en el Estadio Juan Domingo Perón, de Avellaneda, en el encuentro correspondiente a la fecha 18 de la Superliga Argentina de Fútbol.

A los cuatro minutos del primer tiempo Lautaro Martínez abrió el marcador y en el segundo tiempo, a los 12 Mauro Zárate igualó para la visita y a los 28 Ricardo Centurión anotó, todos de cabeza.

El juvenil Martínez no decepcionó a sus hinchas ni al técnico del seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, quien observa jugadores de cara al Mundial de Rusia y siempre que visita el Estadio Juan Domingo Perón en Avellaneda se destaca.

La primera vez ante Lanús dio dos asistencias, luego anotó tres goles en dos encuentros consecutivos ante Huracán y Cruzeiro, por Copa Libertadores, y hoy el bahiense sin jugar su mejor partido volvió a ser determinante.

A veces los partidos de fútbol no tienen lógica, otras se explican desde lo físico o lo táctico y a veces es la jerarquía de los nombres propios, en esta noche Martínez, Zárate y Centurión eran de quienes más se esperaba y fueron los más determinantes.

Racing mutó para bien desde la salida de Diego Cocca y con la llegada de Eduardo “Chacho” Coudet. Ayer se mostró un equipo que aprovecha la pelota parada; de un córner nace el gol; que utiliza la contra, que defiende bien y también presiona a sus rivales.

Vélez por su parte intentó con la velocidad y frescura de un plantel joven más la jerarquía de Zárate, pero se encontró con buenas respuestas de Juan Musso que poco pudo hacer ante el certero “testazo” del experimentado delantero.

Pero la alegría le duraría poco al ‘Fortín’ ya que a los 28 Augusto Solari encabezó una salida rápida tiró el centro y Centurión conectó muy bien de cabeza para el 2 a 1 final que en un encuentro parejo terminó dejando los tres puntos para el equipo que mejor jugó.

Un dato de color lo generó el árbitro Patricio Loustau, quien dirigirá la final de la Supercopa Argentina entre Boca y River el 14 de marzo en Mendoza, que expulsó a ‘Licha’ López por una agresión al juvenil Hernán De La Fuente que no hizo nada y también vio la roja, luego echaría a Leonardo Sigali (R) y Braian Cufre (V) con un claro exceso de autoridad.

Racing (2)

Juan Musso

Renzo Saravia

Alejandro Donatti

Leonardo Sigali

Alexis Soto

Nery Domínguez

Neri Cardozo

Matías Zaracho

Ricardo Centurión

Lisandro López

Lautaro Martínez

DT: Eduardo Coudet

Vélez (1)

César Rigamonti

Hernán de la Fuente

Fabián Cubero

Luis Abram

Braian Cufré

Santiago Cáseres

Nicolás Domínguez

Lucas Robertone

Agustín Bouzat

Mauro Zárate

Matías Vargas

DT: Gabriel Heinze

Goles : PT: 4m. Martínez (R). ST: 12m. Zárate (V) y 28m. Centurión (R).

Cambios : ST: 8m. Augusto Solari por Zaracho (R), 21m. Pablo Cuadra por Domínguez (R), 29m. Nazareno Bazan por Zárate (V), 35m. Guido Mainero por Robertone (V) y 36m. Marcelo Meli por Centurión (R).

Amonestados : Cubero, Domínguez, Abram (V), Soto y Cuadra (R).

Expulsados : ST: 20m.s L. López (R) y De La Fuente (V). 39m. Cufre (V) y 44m. Sigali (R).

Arbitro : Patricio Loustau.