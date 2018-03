ROSARIO - Quieren construir una residencia para estudiantes en La Siberia

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) comenzó a analizar un proyecto para construir una residencia destinada a 200 estudiantes. La iniciativa surgió en el marco de la reciente firma de un convenio entre la provincia y la casa de estudios, que incluye levantar viviendas destinadas a reubicar a los vecinos que habitan en el predio del Centro Universitario Rosario (CUR), conocido como La Siberia.

El último informe de la Federación Nacional de Inquilinos indica que el 41 por ciento de los ingresos de los argentinos son destinados a alquileres. Por eso, para el consejero superior de la UNR, Cristian Fdel, "es muy complejo lograr que una familia pueda mantener a sus hijos estudiando en la UNR".

Según señaló, "ante esta situación, sería de gran ayuda contar con una residencia universitaria para los jóvenes que vienen de afuera de Rosario".

Fdel declaró que "es necesario propiciar políticas universitarias que garanticen el acceso y permanencia de los alumnos que, por sus ingresos económicos, realizan un esfuerzo mayor para estudiar y procurarse una profesión, ya que existe un incremento notorio de la deserción estudiantil por el aumento del costo de vida". Y señaló como respuesta, la idea de crear el Programa de Residencia Estudiantil de la Universidad Nacional de Rosario, con financiamiento del Estado provincial.

Además destacó que el mercado de alquileres actualmente excluye a miles de argentinos que no cuentan con las garantías propietarias suficientes para acceder a un departamento.

"La gratuidad de la universidad y la excelencia académica no significan únicamente el no arancelamiento, el acceso irrestricto o la calidad en los planes académicos; sino también la igualdad de oportunidades sin distinción de clase ni género. No basta con decir que la Universidad es abierta y pública, es necesario que los universitarios puedan ingresar y puedan recibirse", explicó.

El proyecto de residencia universitaria está previsto para La Siberia y el complejo tendría lugar para 200 estudiantes, contando con espacios para cocinar, además de un polideportivo.

Esta semana sesionó el Consejo Superior de la UNR en Zavalla donde el proyecto tuvo visto bueno y pasó a comisión para luego lograr su aprobación.