Alberto Abad negó haber sido presionado para dejar su cargo al frente de la AFIP

Tras la sorpresiva renuncia a la conducción de la AFIP, Alberto Abad descartó este sábado haber tenido diferencias con la Jefatura de Gabinete y aclaró que "no fue presionado" para dejar su cargo en el ente recaudador, con lo que desmintió las versiones que vincularon su salida a diferencias con el Gobierno por su manejo del caso del empresario Cristóbal López y las millonarias deudas del Grupo Indalo con el Estado.

"Tenía pensado retirarme en diciembre, pero sentí la responsabilidad de cerrar algunos casos, como el de Cristóbal López en particular", indicó Abad, que además elogió tanto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, como a sus principales colaboradores, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

El extitular del ente recaudador se refirió a los motivos de su salida. "Mi función ya fue cumplida, ahora quiero recomponer mi vida familiar. Me pareció oportuno cerrar un ciclo de trabajo y dejar que mi equipo de gente joven siga", explicó, y agregó: "Tengo muchos otros intereses aparte de los de servidor público".

Abad recordó que cuando en 2015 Macri lo convocó a formar parte de su gestión, "dudó un poco", pero terminó por aceptar que "la situación institucional del país justificaba" su asunción en el cargo, con el fin de "colaborar en una primera etapa con la recomposición de la AFIP", tras la presidencia de Ricardo Echegaray durante el kirchnerismo.

Abad destacó que "los objetivos principales quedaron razonablemente cumplidos" aunque "siempre quedan cosas por hacer", porque "a veces se pone mucho esfuerzo pero los resultados no están en línea".



En tanto, el ex funcionario calificó como "excelente" su relación con Mauricio Macri. "Lo conocía desde antes, pero una cosa es una relación de conocimiento personal y otra cosa es una relación de trabajo", señaló, y en ese sentido resaltó que recibió del Presidente un "total respaldo" y una predisposición a "hablar siempre muy claramente de los temas".

"No tengo nada que decir; al contrario, tengo que agradecer", admitió Abad

En ese marco, negó una interna con Peña, Quintana y Lopetegui. "Con Quintana nunca tuve ningún problema. Es una excelente persona y habíamos construido una relación muy buena", comentó. Y añadió que "las maneras de ver las cosas se discutían, pero siempre en una relación humana muy respetuosa".

"Se dijeron muchas cosas, pero en las relaciones personales me voy totalmente tranquilo", dijo, y enfatizó que su retiro no se debió a los casos de López ni de OCA. "No fui presionado, y en la hipótesis de que lo fuera, después de 35 años de trabajo, no hubiera aceptado la presión", aseguró.

También dijo tener una "excelente relación" con el ministro de Finanzas, Luis Caputo, y con su sucesor, Leandro Cuccioli. "Es una persona joven, con experiencia, que se va a integrar a un equipo sólido, también con experiencia", destacó sobre su sucesor.