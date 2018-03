Para la Policía Federal de Brasil, Arribas es sospechoso de lavado de dinero

RIO DE JANEIRO.- El director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) argentina, Gustavo Arribas , volvió a quedar ayer en la mira de las autoridades brasileñas, sospechoso de lavado de dinero internacional al haber recibido US$ 850.000 de manera ilegal.

Ya acusado el año pasado por un delator de la Operación Lava Jato de haberse beneficiado con sobornos de la compañía Odebrecht , ahora el funcionario y amigo de confianza del presidente Mauricio Macri quedó expuesto en medio de una investigación de la Policía Federal, el Ministerio Público y la Administración Federal de Ingresos Públicos de Brasil para desarticular una esquema de lavado de dinero transnacional por medio de una red de empresas falsas que estafaron a varios municipios en los estados de San Pablo y Minas Gerais, donde debían proveer productos a concesionarias de limpieza urbana.

Bajo el nombre de "Operación Descarte", ayer se efectuaron 15 allanamientos en San Pablo, Santos, Paulínia, Belo Horizonte y Lamim que tuvieron como eje al empresario de la construcción Atila Reys Silva, considerado el operador financiero de esta amplia trama de corrupción. Fue así que los agentes federales descubrieron que una de las células del esquema de lavado de dinero había realizado cuantiosas transferencias ilícitas a Arribas en la Argentina vía un banco asiático. En exclusiva, LA NACIONentrevistó a Milton Fornazari, comisario de la Policía Federal en San Pablo, quien estuvo a cargo de la "Operación Descarte".

-¿Cómo se llegó a dar con el esquema de lavado de dinero que involucra a Arribas?

-La investigación comenzó como un desdoblamiento de la Operación Lava Jato y por el inicio de una acción fiscal de Administración Federal de Ingresos Públicos (Receita Federal) sobre unas empresas que servían como fachada para cometer ilícitos. En las dos investigaciones se halló a un operador financiero brasileño (Atila Reys Silva), que actuaba en consorcio con otros dos operadores financieros presos en el ámbito de la Lava Jato, Alberto Youssef y Leonardo Meirelles, quienes firmaron acuerdos de delación premiada con la Justicia.

-¿Cómo surgió el nombre de Gustavo Arribas?

-Se descubrió que en 2013 este operador pidió a Yousseff y a Meirelles que hicieran transferencias desde su cuenta en el banco HSBC de Hong Kong para una cuenta en un banco argentino, en la Argentina, a nombre de Arribas. El origen del dinero estuvo en Brasil. Se trató de una operación fraccionada, fueron 14 transferencias bancarias que suman US$ 850.000; el fraccionamiento es algo de costumbre en ese mercado ilegal de cambio de dinero. Todas las transferencias fueron hechas en un período breve, de unas dos semanas.



-¿Cuál era banco argentino?

-No puedo revelar esa información en este momento; la investigación está en curso.



-¿Cuál fue la razón que se dio para realizar esas transferencias?

-Eso está bajo investigación. Aún no sabemos cuál fue el motivo de esas transferencias. Lo que sabemos es que fueron hechas de manera ilegal, sin comunicación al Banco Central de Brasil, es decir, al margen del sistema financiero nacional, una tipología clásica de lavado de dinero para evitar el rastreo de las autoridades.

-¿Entonces no se sabe si Arribas estaba involucrado en el esquema de fraude a municipios brasileños por medio de empresas fachada proveedoras de productos a concesionarias de limpieza urbana en los estados de San Pablo y Minas Gerais?

-No, no sabemos si está relacionado con esa red aquí. El operador brasileño comandaba una célula profesional de lavado de dinero que prestaba servicios para varios clientes, no sólo a esas concesionarias de limpieza sino también a agencias de turismo y otras empresas que no parecen tener contacto unas con otras, en esquemas independientes.

-En los casi ocho años que Arribas vivió en Brasil (2008-2015) tuvo empresas relacionadas con la gestión de jugadores de fútbol y marketing deportivo. ¿Sus firmas pueden haberse sido también clientes de este esquema?

-Arribas está investigado como destinatario de una parte de los valores de una red de lavado de dinero. Recibió US$ 850.000 que fueron enviados de manera ilegal de Brasil para la Argentina. Lo que queremos saber es por qué recibió esos valores de manera ilegal y cómo se benefició en esa operación.

-¿Arribas fue el destinatario que recibió mayor cantidad de dinero del esquema de lavado descubierto?

-No, la mayor parte del dinero de esa red fue para personas jurídicas brasileñas, empresas de gran porte.

-¿Cuáles son los próximos pasos en la investigación sobre Arribas?

-Vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para la investigación criminal. Por medio de los acuerdos de cooperación jurídica internacional se pedirá la colaboración de la Justicia argentina, se analizarán todos los documentos que se han conseguido en los allanamientos, y definiremos cuáles son las herramientas más adecuadas para esta investigación sobre una sospecha de un crimen transnacional, internacional.

-¿Arribas podría ser citado para declarar en Brasil?

-Sí, es posible, no se puede descartar esa hipótesis.

-Como parte de la Operación Lava Jato, Arribas ya había sido acusado por Youssef y Meirelles de haber recibido sobornos de Odebrecht. ¿Estos nuevos hallazgos complican la situación de Arribas en Brasil?

-Diría que la investigación está avanzando en relación a la transferencia de valores que se hizo hacia la Argentina. Nosotros no investigamos personas sino hechos; necesitamos ver cuál es la naturaleza jurídica de esos hechos, qué revelan esas transferencias de dinero, si es que apuntan a otros crímenes. Ya sabemos que ese dinero fue enviado ilegalmente para la Argentina, ahora tenemos que investigar por qué.

-¿Se prevé que pueda ser acusado formalmente?

-Por ahora él está como investigado.

-¿Ya tuvieron algún contacto con las autoridades judiciales argentinas?

-No, aún no. Estamos estudiando cómo proseguir a partir de todo lo descubierto ahora.