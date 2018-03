Rechazaron la petición de archivo de la causa sobre el homicidio de Eterovich.

La defensa de M.R, el joven imputado por el homicidio de Juan Carlos Eterovich -el docente domiciliado en Marìa Teresa y que fue hallado sin vida en su domicilio el 29 de mayo de 2017- solicitó el pase archivo de la causa ya que a su entender la investigación no había avanzado y su defendido esta con prisión preventiva desde esa fecha.

Sin embargo de el juez de IPP Benjamìn Rèvori, rechazó el pedido luego de escuchar los argumentos de la fiscal de la causa Paula Borello.

La fiscal informó que la investigación estaba en curso y que los primeros pasos que se dieron fue solicitar estudios de ADN, cuyos resultados llegaron luego de la feria judicial de enero de este año, donde en términos generales se informa que se halló ADN del docente asesinado en la ropa de M.R secuestrada al sospechoso y del mismo en el docente, lo que lo coloca en la escena del crimen junto a la víctima. Ahora la fiscal podrá también realizar otras pericias como medir las marcas de zapatillas halladas en un charco de sangre con el calzado del imputado, peritajes de celulares, etc.

Cabe recordar que M.R estaba alojado en la Comisaría 2da en el marco de una causa que investigaba el fiscal Mauro Blanco y que gozaba de una morigeraciòn con salida familiar. El 28 de mayo salió de la comisaría pero en vez de ir a la casa de su madre que vive en barrio Guemes, fue a la terminal de Ómnibus y su paso quedo registrado en las cámaras de seguridad. Luego también por registro fílmico se lo ve bajar en la terminal de Marìa Teresa y subir a un automóvil blanco Bora que lo esperaba en el lugar.

Un testigo que viajó en el colectivo que va desde Venado a Marìa Teresa oyo al imputado mandar mensajes de voz donde decía que se iba a encontrar con “un amigo y una minita” y que iba “a volver en Bora”. Identificàndolo posteriormente en rueda de reconocimiento.

ASESINADO

Cabe recordar que la víctima, Juan Carlos Eterovich, profesor de matemáticas, no se presentó a trabajar en el Colegio donde daba clases, lo que llamó la atención a sus cercanos. Una amiga lo llamó por teléfono y no obtuvo respuesta, por lo que preocupada habría consultado con la Guardia Urbana que envío a la policía.

En el lugar los uniformados habrían sido atendidos por un joven de 27 años, quien alquilaba una parte de la casa al docente y según manifestó no estuvo el fin de semana y al llegar fue directamente a su habitación. El cuerpo sin vida se hallaba en otro lugar de la casa, una sala con una mesa y sillas, en tanto que sobre la mesa estaba las tarjetas y efectos personales desconociendo si faltaba algún elemento de valor, ya que en principio el hombre no tenía familia y vivía solo. El cuerpo estaba sobre un charco de sangre, ya con rigor mortis, y ostentaba varias heridas de arma blanca, tanto en la cara como en la zona del abdomen que luego en la autopsia determinaron la causa de muerte.

Eterovich era propietario de un Bora blanco que estaba en la cochera de la casa.

DETENIDO

El imputado volvió esa tarde a su celda, pero el fiscal Mauro Blanco le revoco la morigeracìon a la PP que era de salidas tres días a la semana hasta la casa de su madre. Luego de una puntillosa investigación, la fiscal Paula Borrello lo imputó por el homicidio de Eterovich y pidió la prisión preventiva el 8 de junio de 2017, concedida por el juez Benjamín Revori,.