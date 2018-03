La apertura de Alicia Kirchner en Santa Cruz: habló de "máquina de impedir" y cuestionó al Gobierno por los recortes de fondos

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, se diferenció este jueves del gobierno nacional al defender el sostenimiento del empleo público y criticar los recortes en el giro de fondos nacionales para la provincia. Pero admitió que "no puede pagar los sueldos en tiempo" y que su administración carece de los recursos para "funcionar con equilibrio fiscal".

Las definiciones las pronunció en el marco de su discurso de apertura de sesiones legislativas, mientras el presidente Mauricio Macri hablaba en la Cámara de Diputados.

Sobre las transferencias desde Nación, Alicia Kirchner recordó el llamado al "Acuerdo Social Santacruceño" para acordar políticas de Estado entre Estado, partidos, sindicatos y empresarios, pero lamentó que se haya producido una quita del 85% de recursos nacionales que venía recibiendo la provincia en concepto de adelantos de coparticipación y asistencia financiera no reintegrable (ATN).

También lamentó tener que haber declarado la "emergencia comercial e hidrocarburífera", luego de que "la producción petrolera bajó un 67 por ciento". Eso produjo un impacto en las regalías petroleras que percibe el fisco local.

"Ningún santacruceño del color político que sea puede dejar de ver que se paralizaron las obras de las represas hidroeléctricas y que aún no se habilitan completamente las zonas francas", señaló Kirchner. Y añadió que "los reembolsos por puertos patagónicos se fueron quitando a la región patagonica" y con ello, "la posibilidad de recaudar 400 millones adicionales".

"Seguramente podríamos seguir enumerando los daños que nos produjeron políticas del poder central", cuestionó la gobernadora a la Casa Rosada.

Por lo tanto, Alicia Kirchner admitió que "hoy no tenemos los fondos para funcionar con equilibrio fiscal" y señaló que el objetivo es "disponer de recursos propios sin demagogia, trabajando responsablemente y haciéndonos cargo de la situación en la que estamos y transitamos".

La gobernadora volvió sobre la idea de que recibió una provincia "quebrada". Eso pese a que su antecesor, Daniel Peralta, llegó al poder como aliado de los Kirchner.

La máquina de impedir

El sesión arrancó cerca de las 9:30 con la entonación del himno nacional y un minuto de silencio por el fallecimiento del diputado radical Héctor "Pirincho" Roquel, rival histórico de Néstor Kirchner y dos veces intendente de Río Gallegos.

Promediando su presentación, Alicia Kirchner pronunció uno de los fragmentos más duros de su discurso cuando criticó el rol del macrismo y de la oposición provincial, a los que calificó de "máquina de impedir" que "no tiene escrúpulos". "Necesitan víctimas", fustigó en la apertura del 45° período de sesiones ordinarias.

"Son conocidas las diferencias de proyecto que tenemos con el Gobierno nacional, pero aun así seguimos apelando al diálogo. Porque si al país le va mal, nos va mal a todos", planteó.

Reclamos salariales y protestas

La gobernadora Kirchner hizo una defensa cerrada del empleo público y se refirió a las protestas de los trabajadores estatales y docentes, quienes plantean un cronograma de pagos de sus sueldos atrasados. Al respecto, afirmó que "la alta variabilidad de los ingresos diarios nos impiden estas certezas".

"Ojalá pronto lo podamos hacer, elegimos el camino de proteger el empleo público", consideró la gobernadora tras mencionar la existencia de una "fuerte retracción de la actividad económica" y descartar la idea de avanzar en un "achicamiento del Estado".

"Sería lo más fácil para que a la provincia le cierren las cuentas, pero también sería lo más doloroso. Lo estamos viendo en todo el país, donde todos los días nos sorprenden con despidos masivos, donde la gente pasa a ser un sobrante descartable", sostuvo.

"Nuestra prioridad ha sido cuidar el trabajo de los santacruceños y contener a los más vulnerables, desde una cuestión política de derechos, obligaciones y equidad", manifestó, aunque admitió que "lo hecho no es suficiente".

Sin embargo, cuestionó los hechos de vandalismo en torno a las protestas sociales como la rotura de vidrieras y pintadas en los edificios públicos.

"Reconstruir Santa cruz desde la queja es fácil. Hay dos caminos, el de demandar desde el discurso, o el de ayudarnos entre todos. Por eso quiero que crezcamos con autonomía, por arriba de cualquier cuestión partidaria y tengamos el coraje de defender los sueños y esperanzas", auguró.

Preocupación por Río Turbio

La mandataria santacruceña destinó un párrafo especial a los trabajadores despedidos de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), que enfrentan un duro conflicto por los recortes de presupuesto en la minera estatal. Kirchner cree que esto ocurre porque existe un "contexto de políticas nacionales que no consideran el desarrollo de la Patagonia".

"No podemos quedar expuestos a un incierto y traumático futuro de degradación, abandono y pobreza sobre todo para aquellos que apostaron con fe y esperanza a las políticas de desarrollo de este único polo cabo-energético nacional", manifestó acerca de esa actividad productiva.