Molestias por los malos olores

"Hay que diferenciar algunas cosas.

Primero : La ordenanza de fito sanitarios es la 952/12 del Honorable Concejo Municipal, la de la ordenanza de la planta de silos es del 2009.

Fragaria es en este caso la empresa que está hoy en boca de todos. La empresa también tendría que estar explicando que es lo que hace, porque no hace agro químicos, hace inoculantes.

Aquí eL problema es que la gente percata ese olor y lo primero que dice es nos vamos a morir todos de cáncer con esto que está dando vueltas en la cabeza de todo el mundo.

Pero tampoco hay una parte en que la empresa salga a explicar que es lo que tienen, directamente pegan contra un vidrio un papel que dice que está avalado por la provincia que no es tóxico y ya está, no hace falta explicar.

El problema es que la gente necesita saber, porque por ahí llegas a la panadería y escuchas, viste que están haciendo veneno que te están matando, porque fulano tiene cáncer porque vive acá a la vuelta y se crea una paranoia y no hay nadie que explique absolutamente nada."

"Es un concentrado de bacterias específicas que se aplican en distintas semillas para mejorar el sembrado, la calidad del mismo, etc, etc...

Es tóxico, no, no lo es y quien lo puede explicar. Sólo una persona que sabe, yo no soy ingeniero y por ende no tengo la palabra oficial. Puedo leer algo de los que es inoculantes , un fungicida, un agro químico...

"Se hace ese tipo de cosas, no se hace ?", esto no es una explicación que tiene que dar el medio de comunicación, la gente explica que el vecino de al lado tiene cáncer, entonces asimila rápidamente que es producto del olor que genera la empresa.

La señora embarazada siente el olor, está sensible y también le echamos la culpa."

"Guarda, porque también hay muchos que envían el mensaje y dicen ustedes no dicen nada porque tienen una publicidad o los callan con plata.

Fragaria hace 2 años que no tiene publicidad con nosotros, primer punto.

Segundo a mí no me van a callar porque tenga o no tenga publicidad nadie, porque si tengo que decir algo que sé y tengo conocimiento de lo que digo lo voy a decir.

Acá no puedo hablar porque no tengo conocimiento técnico de os que es un fungicida o lo que fuere.

Me parece a mí que la falla o el error está en la comunicación, en el hablar sin saber. Entiendo que hay un montón de casos, por ejemplo hay una explicación sobre el traslado de los agro químicos. La Cooperativa Ganadera Federada de la ciudad de Villa Cañás, tremenda empresa de nuestra localidad, tiene todos sus productos en exposición, una planta de silos, ves la mercadería, al lado están los agro químicos, la trasladaron a otro lugar, la llevaron, pero siguen estando en el mismo lugar, se mueve en el pueblo.

Hay una falla en el poder, fundamentalmente, en las ordenanzas, en hacerlas cumplir. Y también tienen que ver con una cuestión social.

Si por ejemplo mañana sos el intendente, te pones los pantalones y pones las pelotas sobre la mesa y decís muchachos ustedes se tienen que ir porque me están matando el pueblo, "bueno, dice la gente nos vamos"; y quedan 100 familias sin trabajo.

Hay una vinculación entre el poder, entre el hecho de hacer y no hacer que también juega en escena. Cuánto cuesta todo eso (de trasladar) quien va a dar la plata.

Lo que falta son "pelotas" alguien que se ponga los pantalones y diga que se tiene que cumplir, porque acá las ordenanzas no se cumplen, siempre hay que tener una cintura, hay que hacer valer, acá no se cumplen.

Si vamos a mirar todo, acá tenes un tipo que está vendiendo droga, todo el mundo lo sabe, tienen una cámara encima y no pasa nada y todo el mundo lo sabe y es un supermercado y está la cámara arriba y no pasa nada, no hay denuncia.

Vos jugás con supuestamente esto, lo otro, bueno las ordenanzas, las habilitaciones a ver : vamos a controla el aire, el frío de las heladeras, uno tiene todos los controles habido y por haber y el otro vende bajo la palmera con 4 chapas y nadie le dice nada.

Entonces cuando vos vas a hablar y es "y porque hay que tener cintura", la cintura no es hacer cual ordenanza.

Eso, el resquemor de la gente, la bronca, la situación que se está dando en toda la sociedad genera malestar y eso genera que la gente hable sin saber y cabe en la volteada todo este tipo de cuestiones.

