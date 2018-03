Malos olores producidos por una empresa de Villa Cañás

Sergio Loro, un vecino de la Empresa "Fragaria" dialogó en el aire de Cadena Sonic en nombre de ciudadanos linderos a esa zona.

"El temas más fuerte que los vecinos manifestamos es el olor que se siente y hace mal. Yo que soy alérgico me empieza a picar la garganta, la nariz, picazón de piel...

La que se movió fue mi madre y algunos vecinos que le han preguntado al intendente y siempre está que está el traslado planificado pero pasan los años y nunca sucede.

Creo que tendrían que intervenir las autoridades porque es una cuestión más legal y por más que haya buena predisposición al diálogo la solución la debe dar una persona que sepa bien del tema y que expliquen bien porque no es la respuesta un NO NO PASA NADA y yo no estoy seguro de eso.

A mí por ejemplo algo me pasa y tengo un sobrino que viene a trabajar y también le pasa lo mismo, todos se quejan de olores y ante el desconocimiento no puede atribuir cosas que no sabe. Lo tienen que decir un doctor o alguien que estudie el tema para decir no, esto esta mal.

En sentido común sería que esto no tendría que estar en el casco urbano. Nada, ni siquiera Fragaria o los silos, porque realmente en todo lo agrícola se están usando muchos agro químicos y la realidad es que son malos para la salud.

Hace dos días que está ese dolor, estás 5 minutos y no se aguanta. Hay veces que son por épocas porque a lo mejor ahora están en producción, no se cómo se manejan ellos pero ahora se siente mucho.

Lo que quiero aclarar que yo no tengo nada en contra de Fragaria ni los dueños ni de quien trabaja ahí, pero habría que buscar una forma de que pueda trabajar en otro lugar para pensar en el bienestar de los vecinos y la localidad."