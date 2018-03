Por la sequía, la laguna La Picasa bajó 60 centímetros

Las zonas más afectadas el año pasado por las inundaciones, como por ejemplo las que rodean la cuenca de la laguna La Picasa, sobrellevan mejor la sequía que golpea a la zona núcleo del país.

En esa zona, en el límite entre Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, supo estar bajo el agua 40.000 hectáreas, pero hoy se estima que ese número cayó cerca de un 15%. "Hoy deben permanecer sumergidas unas 35 mil hectáreas", estimó Juan Carlos Duhalde, presidente del Comité de Cuenca de esa laguna. Por la sequía, desde diciembre pasado, además, bajó casi 60 centímetros la laguna. El año pasado, hubo fuertes reclamos de los productores por el avance del agua en medio de los excesos hídricos.

Eduardo Salleras, productor de Venado Tuerto, dijo que "la acumulación de agua que el año pasado generó tantos problemas y angustias ahora es determinante para tener una cosecha muy buena".

Planteó que las napas bajaron a niveles inferiores de 2016, tanto por la sequía como por las altas temperaturas. "Los caminos están transitables, aunque en muy malas condiciones porque no fueron arreglados. También hay áreas que llevamos seis meses sin luz; pero la cosecha viene muy bien", dijo, respecto de la situación en esa región.

Por su lado, Duhalde explicó que, al no haber ingresos de agua y, como están egresando 10 metros cúbicos por segundo, más lo que se pierde por evaporación "la baja (de la laguna) es de casi un centímetro por día".

Pese a la baja, todavía quedan unos 30 centímetros sobre la ruta 7. De seguir la sequía podría ser transitable dentro de unas semanas. "Calculamos que si no se frena el bombeo en la Alternativa Sur en 45 o 50 días la ruta estará libre", señaló Duhalde.

Como está construida sobre un perraplén, proyectan que estará en condiciones de usarse en la mayor parte de la traza que está inhabilitada desde hace un año.

Las estaciones de bombeo también están contribuyendo a la baja del agua. La Alternativa Sur de desagote tiene a tres equipos funcionando las 24 horas. Buenos Aíres aceptó recibir los metros cúbicos que se extraen en un contexto marcado por la sequía.

Desde Corral de Bustos (departamento Marcos Juárez, Córdoba), Mónica Bessone apuntó que lo más afectado es el maíz y la soja de segunda, pero aclaró que los productores que están "más cerca de los humedales (por la zona con mayor humedad) " están "mejor" que los más alejados, donde ya hay maíz que se está picando para la hacienda.

"Recursos Hídricos de la Provincia tenía razón cuando planteó que no era necesario secar las lagunas; ahora están actuando como un reservorio y ayudando a los que estamos a su alrededor", admitió.

El productor tambero Lucas Marenchino, de Las Varillas, contó que quienes tienen una base pastoril están "piloteando" mejor la sequía, pero la situación se complica para otros sistemas productivos por la fuerte caída de los rendimientos de cultivos para silos.