Tripe colisión en Ruta 8

El primer vehículo una pick Up marca Toyota, era conducido por Eduardo de la localidad de Berazategui, provincia de Buenos Aires y estaba acompañado por un hombre oriundo de la localidad de Gran Bourg de la provincia de Buenos Aires.

En cuanto al segundo vehículo que participó del siniestro fue una Pick Up marca Volkswagen conducida por Oscar domiciliado en San Nicolás provincia de Buenos Aires, viajaba acompañado por Susana de la misma localidad.

Finalmente el tercer vehículo involucrado fue una Pick Up Toyota conducido por Ricardo de la localidad de La Carlota, provincia de Córdoba.

Cabe destacar que la totalidad de las personas involucradas en dicho siniestro resultaron con lesiones por lo tanto fueron trasladadas al Hospital de la localidad de Arias.