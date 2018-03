PARITARIA DOCENTE 2018 - Resultado de la votación del Departamento General Lopez

Las mociones que surgieron de la Asamblea del Departamento GENERAL LÓPEZ y que se votaron en las escuelas fueron las siguientes:

Moción 1

No inicio de clases. Plan de lucha nacional y provincial:

Paro 72 hs. para los días 5, 6 y 8 de marzo con movilizaciones locales, provinciales y nacionales.

Paro 72 hs. para la segunda semana con movilización provincial.

NO OTORGAR FACULTADES EXTRAORDINARIAS A CTERA, que decidan las bases.

Con este pliego de reclamos:

Rechazamos la propuesta porque es insuficiente en relación a la inflación.

No a la “armonización” de las Cajas de Jubilaciones.

Blanqueo del FONID y no a su eliminación.

Anulación del impuesto a las ganancias sobre nuestros salarios.

No a la reforma laboral.

Anulación de la “tablita” en Santa Fe.

Aumento del presupuesto educativo.

Creación de las horas y cargos necesarios para una educación de calidad.

Moción 2

Provincia:

Paro 72 hs. 5, 6 y 8 de marzo.

Paro 48 hs. segunda semana a consideración si no hay propuesta.

Nación:

48 hs. 5 y 6 de marzo y Participar activamente en el paro de mujeres el 8 de marzo.

FACULTADES EXTRAORDINARIAS A CTERA para seguir el plan de lucha.

Orden Nacional

No inicio del ciclo lectivo. Paro de 48 hs. en la primera semana los días lunes 05 y martes 06/03. Movilización nacional a Buenos Aires el lunes 05/03

Participar activamente en el paro internacional de Mujeres convocado para el jueves 08/03y sumarnos a las convocatorias de las Multisectoriales de toda la Provincia.

FACULTAR AL PLENARIO DE SECRETARIOS GENERALES Y A LA JUNTA EJECUTIVA DE CTERA a que en caso de que no exista convocatoria a la Paritaria Nacional Docente defina la continuidad del Plan de Lucha, unificando con los otros gremios docentes, los estudiantes y la comunidad

Orden Provincial

1ra Semana, coincidir con las medidas nacionales definidas por la CTERA. Paro 5 y 6/03 y el 8/03.

En caso de no haber una nueva propuesta para evaluar en asamblea: Paro de 48 hs. en la segunda semana.

Otras Resoluciones

Designar como representante de gremial en la Junta de Escalafonamiento de Educación Artística dependiente del Ministerio de Innovación y Cultura a la compañera María del Pilar Polo DNI 21819388.

Moción 3

Provincia:

1° Semana 72 hs. 5, 6 y 8 de marzo.

2° Semana 48 hs. a consideración si no hay propuesta.

Nación:

72 hs. 5/6/8 de marzo SIN FACULTADES EXTRAORDINARIAS A CTERA.

Moción 4

1° Semana: inicio de clases esperando el diálogo.

2° Semana paro por 48 hs. los días 13 y 14 de marzo con movilización el 13/3 a Santa Fe en caso que no haya otra oferta.

Moción 5

Rechazo de la propuesta. Paro por tiempo indeterminado.