ANSES: ¿Quienes cobran y quienes NO cobran el Bono de Marzo?

Se ha producido una gran confusión en las redes sociales respecto de quienes cobran y quienes NO cobran el bono compensatorio que se pagará durante el mes de marzo.

Este bono compensatorio surge como consecuencia del cambio de la modalidad de actualización de las Jubilaciones y de las Asignaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).



Para aclarar quienes cobran y quienes no cobran este bono se ha realizado el presente artículo.



Quienes cobran el bono compensador que se paga en marzo.



Jubilados y pensionados:

1) Cobran un bono de $ 750,00 aquellos jubilados que se hubieren jubilado haciendo aportes durante 30 años, o más y registren en el mes de marzo un tope de haber mensual inferior a $ 10.000



2) Cobran un bono de $ 375 quienes hayan ingresado al régimen a través de diversas moratorias y planes especiales y que perciban en marzo de 2018 menos de $ 10.000 de haber jubilatorio.





Beneficiarios de la Asignación universal por Hijo

Cobran bono de $ 400



Beneficiarios de Pensión universal para el adulto mayor.

Cobran bono de $ 375



Beneficiarios de Pensiones no contributivas

Cobran bono de $ 375



Beneficiarios de la Asignación universal por Embarazo para protección social

Cobran bono de $ 400



Quienes no cobran el bono compensador del mes de marzo

Beneficiarios de Asignaciones familiares (SUAF)



Beneficiarios del Plan Argentina Trabaja



Beneficiarios del Plan Ellas Hacen



Beneficiarios del Plan Progresar