Atención médica a extranjeros: Bolivia dio marcha atrás e impulsará un acuerdo de reciprocidad con la Argentina

Bolivia volvió sobre sus pasos con la intención de no adherir a un acuerdo de reciprocidad para la atención médica gratuita a argentinos en su país y anunció que adecuarán sus leyes para “otorgar atención en reciprocidad para que ciudadanos argentinos gocen de los mismos derechos que los bolivianos” en su territorio. El canciller de ese país, Fernando Huanacuni Mamani, dijo en conferencia de prensa que viajará una comisión al país para establecer un convenio en materia de atención en salud recíproca.

"Despejamos dudas sobre la supuesta tensión entre nuestros gobiernos. Hay un buen nivel de diálogo entre ambos países que resolverá cualquier asunto en nuestra agenda compartida ", aclaró el funcionario. Así, Huanacuni buscó bajarle el tono a la polémica que desató una respuesta de Bolivia al pedido de la Cancillería de que los argentinos reciban el mismo trato que los bolivianos en los hospitales públicos de nuestro país.

Aunque primero se conoció una carta en la que la administración de Evo Morales rechazaba la idea de que los argentinos sean atendidos gratis ahí al igual que la Argentina lo hace con sus ciudadanos, las autoridades después dijeron en un comunicado que no recibieron un proyecto formal. La polémica se reavivó la semana pasada cuando el ministro de Salud jujeño, Gustavo Bohuid, propuso un proyecto de ley para que los extranjeros paguen por ser atendidos en esa provincia. “La iniciativa es para que pague el Estado, no el ciudadano”, aclaró el funcionario en esa oportunidad.

El martes el diputado de Cambiemos, Luis Petri, propuso un proyecto de ley para regular el acceso gratuito a los servicios de salud y educación de los extranjeros sobre la base de criterios de reciprocidad. La norma afectaría a los inmigrantes "de paso" y no modificaría la situación de los residentes que tienen el mismo status que una persona que nació en el país. El legislador explicó que los que ingresan al país con carácter transitorio, temporario o precario tendrían un "régimen diferencial" para utilizar los servicios públicos.

En caso de aprobarse, los extranjeros no residentes tendrán que pagar un arancel por el servicio prestado en la salud y la educación terciaria y universitaria. "Buscamos que haya igualdad en el trato. Si existe la reciprocidad en el país de origen, el extranjero podrá atenderse de gratis", aseguró. Petri también explicó que ley migratoria actual le da al Estado argentino la posibilidad de suspender el goce de ciertos derechos a los extranjeros si no hay reciprocidad con los argentinos en ese país de origen. "Queremos que existan convenios de compensación. Si no los hay, se cobrará una tasa que tenga en cuenta el costo del servicio", concluyó.