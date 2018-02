Eduardo Duhalde se anota para la carrera de 2019

Si algo le faltaba al atomizado peronismo era la reaparición de Eduardo Duhalde como potencial precandidato para las elecciones de 2019. Justo cuando Cristina de Kirchner y Hugo Moyano intentan reunificar al PJ, el expresidente afirmó que tiene “ganas de participar” en la política nacional, porque en el país “hay que hacer lo mismo que en 2001”.

Duhalde volvió a agitar el fantasma del helicóptero y advirtió que “la situación es muy parecida” a la de 2001, crisis tras la cual asumió la presidencia. “Tengo ganas de participar. Hay que hacer lo mismo que en 2001, la situación es muy parecida. En 2001 nos juntamos con la UCR. Hay muchísimos dirigentes en la provincia muy valiosos”, afirmó Duhalde en declaraciones radiales.

“Me siento como un cobarde por no participar, en momentos en que tiene dificultades el país”, completó el exmandatario. Sin embargo, afirmó que “hay una diferencia (entre la actualidad y 2001)” ya que “en ese momento había en la oposición una persona, don Raúl Alfonsín, convencida de que había que salir en conjunto, e hicimos un cogobierno”.

El exgobernador de la provincia de Buenos Aires resumió que su idea “es juntar a los argentinos, no pelearse”, y resaltó: “El tema del pasado lo resuelven los historiadores y la Justicia. Todo el pasado hay que dejárselo a la Justicia y a los historiadores”.

En tanto, Duhalde sostuvo que le “preocupa” la marcha del Gobierno, aunque resaltó que no cree que haya “mala fe”. “No tienen que seguir agrediendo, me hacen acordar al gobierno anterior. Hablan de las mafias permanentemente. Quizás políticamente les aconsejarán eso; así no sirve. Hay que trabajar distinto. Voy a tratar de convencer, hay que juntarse, calmar los ánimos y no agredirnos más, porque así nos vamos al descenso”, aconsejó.

Al plantear su posición sobre la actualidad del Partido Justicialista, Duhalde consideró que “el peronismo de la provincia tiene que recuperarse” y dijo que va “a trabajar para lograr eso”.

Sobre los dirigentes del PJ, opinó: “Hay muchos jóvenes con posibilidades de futuro, pero mucha inexperiencia. No es juntándose todos como se resuelven los problemas”. El expresidente es observado con recelo por los intendentes del PJ de la provincia de Buenos Aires ya que presentó una denuncia ante la Justicia electoral que podría derivar en la intervención del partido.

En medio de las turbulencias del panperonismo, el kirchnerismo sufrió ayer una nueva baja en la provincia de Buenos Aires, distrito donde Cristina perdió en las legislativas ante Esteban Bullrich. El diputado bonaerense Guillermo Escudero oficializó su salida del bloque del FpV-Unidad Ciudadana para pasar a las filas de la bancada del PJ “Unidad y Renovación”, controlada por los intendentes dialoguistas del peronismo.

El movimiento de Escudero, si bien no es oficial, fue confirmado por fuentes de ambos bloques, por lo que el legislador de La Plata comenzará 2018 en la nueva bancada, presidida por el exintendente de Florencio Varela y hoy diputado provincial, Julio Pereyra. De este modo, la bancada alineada con los intendentes “renovadores” tendrá 8 integrantes, mientras que el bloque de FpV-UC, que preside la diputada Florencia Saintout se quedará con 22 y continuará siendo segunda minoría detrás de Cambiemos, con 44.

Escudero, que comunicó a la presidencia de la Cámara de Diputados la mudanza de bloque, integró la lista de la octava sección electoral como parte de la oferta electoral de UC, boleta que llevaba como principal candidata a la expresidenta Cristina de Kirchner. La boleta seccional que integraba Escudero era encabezada por Saintout como representante del kirchnerismo más próximo a Cristina y al propio Escudero se lo relaciona con el exintendente de La Plata Pablo Bruera e, incluso, aun más con el propio Gabriel Bruera, hermano del exintendente y exdiputado provincial del peronismo.