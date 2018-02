Bebé se ahogó en pleno centro de Venado Tuerto y no respiraba.

En la tarde de este martes -alrededor de las 20- un gran susto se llevaron los padres de una bebita de apenas pocos días de vida que se encontraba en la playa de estacionamiento del supermercado La Anónima, en pleno centro de Venado Tuerto. La bebé se ahogó con una pelusa y no podía respirar, causando la desesperación de la gente que presenció el dramático episodio. Por fortuna, personal médico logró estabilizarla y así salir de la situación más crítico.

En el momento de mayor desesperación -ya que no se sabía exactamente con qué se había ahogado la infante- una mujer reconoció a un hombre que pasaba por cercanías del lugar, y le dijo "usted es médico, ahí hay un bebé que no respira". El doctor fue con rapidez hasta el lugar donde estaba la pequeña y enseguida llegó otro móvil del servicio público del Sies. En principio parecía que la bebé estaba sufriendo broncoaspiración y no podía respirar al ahogarse con su propio moco. Sin embargo, todo indica que se ahogó con una pelusa de su propio babero o mantita.

Lo más importante: lograron reanimarla arriba de la ambulancia, que en tanto se realizaban las maniobras de reanimación comenzaba el traslado de urgencia, con la ayuda de otro móvil que abría el paso.

En diálogo este martes por la noche con Radio Jota FM 98.3, el Doctor Raúl Cechetti -del servicio estatal Sies 107- contó que "realizamos todas las maniobras y se recuperó, pero igual la llevamos a control en la Guardia (del Hospital), donde quedó con buena respiración, una oxigenación estabilizada", para que también sea vista por el servicio de Pediatría y Neonatología.

LA MAMÁ AGRADECE

En comentario en nuestra publicación, Brenda Colombo -la mamá de la bebita- dejó el siguiente mensaje: "Hola buenos días, soy la mamá de la bebé que sufrió el estado de ahogamiento anoche, todavía no se sabe cuál fue el motivo por el cual se ahogó, le hicieron varios estudios y recién hoy a las 10 am me van a dar el parte, mi bebé quedo en Neo para una mejor observación y ver que no se repita el episodio. También quiero dejar en claro que cuando las ambulancias llegaron, mi bebé ya había sido reanimada por mi marido, un médico que se llego al lugar y una señora que se había acercado solidarizándose con nosotros, como así lo hicieron varias personas. La ambulancia llego rapidísimo y me llevaron urgente al hospital, donde me la atendieron más que bien hasta el momento. Sólo tengo palabras de agradecimiento con todo los médicos y enfermeros que la vieron hasta ahora, con todos los que se solidarizaron en el playón de La Anónima y con la pareja que fue hasta el hospital para ver cómo estaba mi bebé".