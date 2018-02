En contra de la reforma laboral: Caravana de la Intersindical de Venado Tuerto, Casilda, Firmat y Rufino

Algunos de los gremios que marcharon son Amsafe, CTA, ATE, Sutracovi, Ctera, UOM y Empleados Municipales.

Los gremios llegaron hasta la sede rosarina del Gobierno de la Provincia donde mostraron su descontento y, luego de la protesta, entregaron un petitorio para que llegue a manos del Gobernador Miguel Lifschitz. Aprovechando la ocasión, también reclamaron paritarias libres sin tope del 15 por ciento.

Alrededor de 100 vehículos circularon este martes por la 33 con destino a Rosario. Delegados gremiales de las Intersindicales de la región se dieron cita en la ruta nacional para recorrer juntos el camino hasta la sede del gobierno santafesino en Rosario donde levantaron sus consignas.

Lo que piden las Intersindicales de Casilda – Firmat – Venado Tuerto y Rufino

*No al tope del 15% en paritarias, paritarias libres y sin tope.

*No a la reforma laboral. Ni en partes ni entera.

*No a los despidos, solidaridad con los compañeros de peajes ante la demolición de las estaciones.

*No al pacto fiscal.