El Gobierno pidió debatir en el Congreso la atención médica a extranjeros

El canciller Jorge Faurie se mostró disconforme con la respuesta de Bolivia de no atender a argentinos y solicitó que el tema sea tratado en el Parlamento.

Avanza la polémica por el rechazo de Bolivia a atender gratis a los argentinos en sus hospitales públicos. El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, explicó que el país tiene el mismo conflicto con otras naciones y llamó al Congreso a debatir la modificación de las leyes que regulan la atención médica pública.

Faurie remarcó que la Argentina siempre tuvo una política de generosidad y de puertas abiertas en materia de salud y dijo que el sistema está sobrecargado. “La Cancillería lo planteó en distintas etapas con Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Algunos paísesdijeron no tener los recursos o la disponibilidad de equipamiento equivalentes al presupuesto argentino. Llegó el momento de que la sociedad discuta cómo encarar este tema para atender primero a nuestros ciudadanos y crear un mecanismo de asistencia recíproca”, dijo en conversación con TN.

Sobre el rechazo de Bolivia al pedido de atender a los argentinos en sus hospitales como lo hace el país con los bolivianos, el funcionario consideró que la administración de Evo Morales podría haber propuesto un mecanismo de contribución para cubrir el costo que tiene para la Argentina atender a sus ciudadanos.



“Nuestro sistema de salud les da la posibilidad de atenderse no solo a los residentes extranjeros, sino también a los que no residen aquí pero se organizan para estar en el territorio en los periodos que necesitan el servicio”, señaló. Y contó que hay gente que se programa para operaciones de trasplante, una intervención que cuesta alrededor de 250 mil dólares y que financia el Estado argentino.

“Hay que dar una discusión y el Parlamento es un excelente ámbito para debatir. Hay una situación de desequilibrio que se tiene que equilibrar y las soluciones tienen que ser varias, lo mínimo sería reciprocidad”, sostuvo. El canciller remarcó que las leyes argentinas “generaron conceptos que dan la idea de que debemos atender a todos y eso impacta sobre nuestras propias cuentas”.

Así, Faurie concluyó que la legislación sobre salud pública debería estar mejor detallada. Y opinó que cuando se reguló la atención médica pública “a nadie se le ocurrió que eso incluía un trasplante de corazón”. Además, informó que el 76% de las mujeres que se atienden en la frontera entre Paraguay y Formosa cruzan para tener a sus hijos en la Argentina porque en su país no les dan asistencia.