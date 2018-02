Venado Tuerto: retienen un camión con sustancias químicas no autorizadas

La empresa que recibiría la carga no posee certificado de inscripción en el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE) del Ministerio de Seguridad.

El componente secuestrado, puede ser utilizado de manera ilícita en la elaboración de estupefacientes.

Gendarmería Nacional que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación interdicto 27.000 kilos de soda caustica. La carga era transportada en infracción a la Ley 26.045 (precursores químicos) y presuntamente al Art, 44 de la Ley 23.737 de Estupefacientes. El hecho ocurrió en nuestra ciudad.

Ayer pasada la medianoche, efectivos de la Sección Vial Venado Tuerto dependiente del Escuadrón Santa Fe Dos, desplegados un operativo público de prevención sobre el corredor vial Ruta Nacional Nº 33 kilometro 637 de la ciudad de Venado Tuerto. Realizaron el control físico documentológico de un camión con patentes bolivianas que trasladaba sustancias peligrosas, procedente de la ciudad de Bahía Blanca (Bs As) con destino Yacuiba – Bolivia.

Al controlar la documentación presentada por el conductor, ante el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE) del Ministerio de Seguridad, surge que la empresa no esta inscripta. Orientando retener la carga conforme la ley 26045, Decreto 1065 y presunta infracción al Art 44 de la ley 23.737.

Totalizando 27.000 kilos de soda caustica, los cuales quedaron en guarda permanece en la Sección Seguridad Vial Venado Tuerto a disposición a disposición del Registro Nacional de Precursores Químicos.