Duro cruce entre provincia y la Justicia Federal por el combate al narcotráfico

El gobierno provincial y la Justicia Federal de Rosario se trenzaron ayer en una fuerte polémica en torno al combate del narcotráfico en la ciudad. El ministro de Justicia de Santa Fe, Ricardo Silberstein, acusó a "sectores de los fiscales federales que entorpecieron o complicaron la investigación que llevó adelante la provincia" para desbaratar a la banda Los Monos. El fiscal Adolfo Villate replicó los dichos de Silberstein. "Es penoso que se tilde de poner palos en la rueda a lo que, a mi criterio, es únicamente defender las garantías que tenemos todos los ciudadanos", disparó el representante del Ministerio Público.

El intenso cruce se produjo la misma semana en la que varios ministros del gabinete del gobernador Miguel Lifschitz y la intendenta Mónica Fein reclamaron la designación de más jueces y fiscales federales para Rosario, tendiente a investigar y sancionar la narcocriminalidad ante el rebrote de muertes violentas.

"Si usted se pone a analizar lo que aconteció en este famoso juicio del caso de Los Monos, uno puede llegar a pensar que sectores de los fiscales federales entorpecieron o complicaron la investigación que llevó adelante la provincia", planteó Silberstein.

Tras aclarar que "afortunadamente ahora hay un trabajo coordinado con la justicia federal y los fiscales federales", el funcionario remarcó que "en algún momento hubo situaciones de tal rispidez que no solamente no se investigaron sino que complejizaban la lucha que llevaba la provincia contra el narcotráfico".

En diálogo con LaCapital, Silberstein agregó: "Son datos objetivos de las causas. Cuando la justicia provincial se encontraba con droga en procedimientos vinculados a delitos de competencia provincial y remitía al otro fuero los datos del narcotráfico, la Fiscalía federal los objetaba y pedía su nulidad por competencia".

Para Silberstein, se trató de una maniobra "que complejizó el cauce de las investigaciones sobre la narcocriminalidad, que luego por suerte la Cámara Penal y Casación lo terminaron dando vuelta".

Cuando se le preguntó al ministro de Justicia qué explicación le encontraba a esa postura, Silberstein respondió: "Prefiero no emitir un juicio de valor sobre si fue una posición ideológica o de tecnicismo procesal. Lo importante es que la situación cambió".

La réplica no tardó en llegar. "Es penoso que se tilde de poner palos en la rueda a lo que, a mi criterio, es únicamente defender las garantías que tenemos todos los ciudadanos", disparó el fiscal Villate por La Ocho.

"Sería bueno que el doctor Silberstein se interiorice de los detalles de lo que fue ventilado en el marco de un juicio oral para, en ese caso, poder valorar adecuadamente si eso constituye un obstáculo a la labor de la justicia provincial. Yo creo que no fue así sinceramente", agregó el representante del Ministerio Público.

"Creo —siguió— que así como no está bien que un agente de policía dispare nueve tiros en la espalda a una persona que cometió un delito previamente, otra cara de esa misma garantía es que los juicios o aquellos hechos por los cuales se lleva a juicio a una persona, sean por hechos que realmente hayan sucedido y que no sean una ficción inventada por personal policial".

En los pasillos del Ministerio de Justicia provincial se sorprendieron con la reacción de Villate. "La crítica no iba dirigida a él sino a las acciones que llevó adelante en su momento en Rosario el fiscal (federal subrogante, Patricio) Murray", confió una fuente oficial.

Esos mismos voceros destacaron que la situación cambió en los últimos años. Y también resaltaron que mejoró el diálogo con la Nación para apurar designaciones para la justicia federal santafesina.

"Cuando se habla de narcotráfico, si no hay justicia federal de nada vale hablar de códigos de procedimientos. Si no hay jueces ni fiscales, no hay justicia. Las normas no suplen el accionar de las personas", remató Silberstein.

En el Ministerio de Justicia se sorprendieron con la reacción de Villate. "Las críticas eran para el ex fiscal Murray", dijeron