Paritarias 2018 : Plenario en Santa Fe de FESTRAM

Juan Arigoni, secretario general de los empleados municipales, dialogó con Cristian Antonioli en el aire de Cadena Sonic :

"Ahora empieza el momento caliente de las negociaciones en el salario de los trabajadores.

La semana pasada tuvimos un plenario de secretarios generales en Santa Fe donde Claudio Leone nos especificó que el día siguiente de la movilización, el 22, estarían reunidos ya dando inicio a las paritarias. Estaría faltando algún intendente pero ya se estará dando oficialmente la negociación del salario de los trabajadores."

Cláusulas gatillo

"Lo bueno que tenemos nosotros es de que no habla de un techo, se está hablando a nivel nacional de un 15%, nosotros en la provincia de Santa Fe los municipales no estamos hablando de un techo. El gobernador lo ha dicho, el intendente de Rosario también y eso es bueno.

No entramos (digamos) mostrando los dientes y el otro tema que no se habla es de la cláusula gatillo. Sabemos lo que propone el gobierno nacional, que hace un ofrecimiento de un 15% y no quiere poner cláusula gatillo en un reconocimiento de que la inflación no la van a poder controlar por supuesto.

Pero nosotros creemos que la cláusula gatillo es necesaria, yo tengo una postura y creo que coincidimos todos que se tiene que hacer un buen acuerdo con una cláusula gatillo que de hecho en nosotros se ha aplicado en el 1,1 % donde ya lo han pagado todos los municipios y comunas, si bien en el monto es poca plata si es bueno porque se ha aplicado y se ha llevado adelante y se ha cumplido. Estamos hablando de que estamos en un 26,1 % de acuerdo a lo que fue la negociación del año pasado, la inflación se le fue de la mano al gobierno, tuvieron que aplicar la cláusula gatillo que fue del 1,1 % aplicado ya en el recibo de sueldo de los trabajadores.

Es lo que decíamos el año pasado que un 25 % no alcanzaba, siempre corremos detrás de la inflación pero este año la verdad se fue todo de las manos."

Oferta desde la provincia

"No hay ningún ofrecimiento, tampoco nosotros queremos aventurarnos a decir una cifra y crear faltas de expectativas en los compañeros que realmente la están pasando mal y después no llegarse a concretar genera un malestar en los compañeros porque tenemos que ser respetuosos y no tirar cifras que anden deambulando por los medios creando falsas expectativas a los trabajadores."

Situación de empleados eventuales y horas extras

"Después de cerradas las paritarias, nosotros les pedimos a las municipalidades y comunas que el mismo porcentaje de paritarias la aplique a todo lo que es horas extras de planta permanente y contratados. Y a nivel local llevamos las negociaciones también acorde a lo que se ha arreglado en paritarias de un aumento para el personal eventual,

Sabemos que el personal eventual no entra en las negociaciones de paritarias, es un acuerdo a nivel local que se decide, cuánto va a ganar, cuánto personal eventual van a trabajar es decisión de cada presidente o intendente que le da el trabajo al personal transitorio y le pone un precio que tratamos de defenderlo a los compañeros y llevarle un aumento al salario del compañero eventual."

Movilización a Buenos Aires

"Nosotros nos estamos movilizando a Buenos Aires, estamos arrancando desde Rufino, uniendo a todos los gremios, Venado Tuerto, Firmat, Casilda y nos unimos con el Movimiento Obrero Santafesino en Rosario.

Estamos yendo a Buenos Aires a la convocatoria que hace Moyano de la CGT, nos movilizamos todos los gremios por el hecho de defender los derechos de los trabajadores y no a apoyarlo a Moyano. Porque es un juego político que hace el gobierno de que los gremios estamos apoyándolo y se defiende del gobierno.

Nosotros no entramos en ese juego, simplemente vamos a defender los derechos de los trabajadores y no nos dejamos barrer la cancha."