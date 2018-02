Revelan escuchas de Cristina, con críticas a Massa y loas a Menem

Nuevas escuchas telefónicas judiciales grabadas en junio de 2016 entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, tomaron estado público ayer, en las que la senadora cuestiona la supuesta renovación del partido e insulta a la dirigencia peronista y a la ex legisladora aliada del massismo Margarita Stolbizer.

“¿Vos te creés que la gente registra lo que dice (Miguel Ángel) Pichetto (en referencia al jefe del bloque en el Senado del peronista Partido Justicialista). Y si lo registra, lo registra para putearlo. Nooo? Nooo? Ignorarlos, completamente”, dice Cristina en su charla con el ex jefe de Inteligencia.

Este audio, junto a otras conversaciones telefónicas privadas entre ambos que ya salieron a la luz el año pasado, lo hizo público ayer Radio Berlín y ha generado una fuerte polémica.

“Al que hay que pegarle es a (Sergio) Massa (líder del Frente Renovador). Ese sí. Habla bien de Macri por TN y mal de Macri por C5N, es increíble”, añade la ex mandataria y actual senadora nacional en la conversación, a lo que Parrilli le contesta reprochando ese “doble discurso” en los medios de comunicación.

“No, acá a la que hay que sacudir es a la gorda hija de puta esta (en supuesta referencia a Margarita Stolbizer, entonces diputada y actual aliada de Sergio Massa) y a Massa. No hay que perder el tiempo con Pichetto y todos esos, nooo, dejalos”, añadió la ex jefa de Estado.

El pasado 7 de diciembre, Pichetto, quien era presidente del bloque que aglutinaba a los legisladores del justicialismo y el kirchnerismo, anunció que a partir de esa semana su grupo pasaría a denominarse Bloque Justicialista y no incluiría a Cristina Fernández -elegida senadora en las elecciones de octubre-, con quien tiene diferencias desde hace tiempo, ni sus aliados.

“Yo creo que hay que armar algo más joven… Un sub 40…”, afirma, a lo que Parrilli le responde que está completamente de acuerdo, y ella coincide en que deben “trabajar para los más jóvenes” y no para volver ellos al poder.

A la pregunta de Parrilli sobre si correspondía que el kirchnerismo saliera a pelearse con el resto del peronismo, la ex mandataria lanzó otra polémica frase.

“No, que se suturen el orto. Aparte a mí nunca me importó el partido. Acá nunca le dimos bola tampoco”, sentenció.

En otro tramo del nuevo diálogo difundido por el periodista Luis Majul en su programa de la radio Berlín (emisora online), la ex presidenta se reivindica como menemista: “En la interna del PJ (de 1988) ganó (Carlos) Menem porque era el mejor. Yo estaba con Menem porque era el mejor, y tuve que votarlo a Cafiero, porque mi marido estaba con Cafiero. A mí me fascinaba Menem, pero como soy orgánica no lo pude votar. Pero la renovación contra ese sistema era Menem. Esta renovación, (refiriéndose a la actualidad del peronismo) es un neomacrismo”.

Y recuerda que en los ‘90 la renovación “no fue Antonio Cafiero, fue Menem. La renovación fue en realidad el menemismo. La renovación era un partido viejo, anquilosado, choto contra lo progresista, lo liberal. Esto es al revés”.

CONTRA CARLOTTO HIJO

En otra de las conversaciones, la ex presidenta alude además al ex diputado nacional Remo Carlotto y cuestiona la decisión del hijo de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, de alejarse del Frente para la Victoria y formar un bloque propio en Diputados con el Movimiento Evita.

También se escucha a la ex presidenta hacer referencia a la situación del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, preso desde fines de octubre pasado en la cárcel de Marcos Paz por supuesta malversación de fondos en la mina de Río Turbio.

“Creo que Julio estuvo mal en lo que hizo, se tendría que haber…al pedo someterse él a esa cosa, a la votación”, sostiene Cristina en referencia al desafuero del ex ministro de la Cámara de Diputados, tras lo cual Parrilli acota que el ex ministro debería haber dejado que lo allanen y no impedir ese procedimiento y agregó: “Una cosa es José López y otra cosa es Julio”, a lo que la senadora asintió: “Es cierto eso”.

ANTECEDENTES

En enero de 2017, un canal de televisión difundió el primer audio, en el que Cristina tildaba de “pelotudo” al propio Parrilli: “Soy yo, ¡pelotudo!”, le espetaba en una frase que se hizo viral.

Poco después, en otra tanda, se conocieron otras escuchas en las que la ex presidenta llamaba “hijo de puta” a Massa, que fue su jefe de Gabinete entre 2008 y 2009, y quien, según Fernández, está detrás de las denuncias por presunta corrupción impulsadas por Stolbizer, que se alió con Massa para competir en las legislativas de octubre.

“Viste que la (Margarita) Stolbizer está loca con lo que dice. Aparte metió la pata con la última denuncia, mal. Es mala, mala hija de puta. Aparte el que la manda a hacer eso es Sergio Massa”, argumentaba la ex presidenta ante Parrilli en audios anteriores.

Estas conversaciones se grabaron en el marco de una causa en la que Parrilli es investigado por el supuesto encubrimiento del empresario Ibar Pérez Corradi, acusado de ser autor intelectual de un triple crimen relacionado con el tráfico de efedrina.

El año pasado, en una rueda de prensa, Parrilli sostuvo que las escuchas tienen una “clara intención de hacer una persecución política y un espionaje político a la ex presidenta”, involucrada en varias causas judiciales.

APURA EL JUICIO ORAL

Por otra parte, solicitó ayer ir “de inmediato” a juicio oral y público en la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, a través de la firma del memorándum de entendimiento firmado entre la Argentina e Irán durante su gobierno.

Los abogados de la ex mandataria, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, contestaron la vista corrida por el juez federal Claudio Bonadio y, tras decirle que no esperan nada de él, solicitaron que el caso pase a juicio oral lo antes posible.

“Nuestra asistida ya ha expuesto frente a esa autoridad judicial que `de usted ya no espera nada´, por lo que no le solicitaremos el dictado del sobreseimiento que se impone”, sostuvieron los abogados en el escueto escrito con el que dieron atender que la ex presidenta confía en revertir su situación judicial ante un tribunal oral.

“Es entonces su voluntad que la causa avance de inmediato a la próxima etapa para que ello se demuestre en un juicio oral y público, y la arbitrariedad de su acusación quede expuesta frente a toda la sociedad”, remarcaron.