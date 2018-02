Hugo Moyano se cruzó con Mirtha Legrand

"En esta mesa no entienden los reclamos de los trabajadores" manifestó el sindicalista en el programa de Mirtha Legrand. Aseguró que continuarán con las movilizaciones si el Gobierno no responde sus reclamos

Hugo Moyano defendió el derecho de los camioneros a marchar el próximo miércoles hacia la Plaza de Mayo en rechazo a la política económica del Gobierno: "En mesas como ésta quizás no se entiende, pero sí en las que falta el plato de comida".

Mirtha Legrand no le dejó pasar el comentario y le respondió de inmediato: "No, señor, yo entiendo a los trabajadores, pero no estoy a favor de esta movilización que no nos lleva a nada". Y a los segundos insistió: "Que quede bien claro que acá nadie está en contra de los trabajadores".

El líder de los camioneros explicó por qué encabezará el 21 de febrero una marcha contra el Gobierno: "¿Ustedes piensan que 15 por ciento de aumento está bien con la inflación del año pasado? ¡Es un disparate!".

promesas incumplidas del Gobierno y por eso vamos a seguir reclamando hasta que haya respuesta. Históricamente fue así. No hay otro camino", advirtió.

La Confederación General del Trabajo (CGT) que lideró durante una década no lo apoya: dos de los tres triunviros, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), no irán a la marcha mientras que Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) se mostró tímidamente a favor.

Tampoco estarán: Antonio Caló (UOM), Gerardo Martínez (Uocra), Armando Cavalieri (Comercio), Rodolfo Daer (Alimentación), Andrés Rodríguez (UPCN), Víctor Santa María (Suterh), Sergio Romero (UDA), Héctor Laplace (Mineros), Noe Ruiz (Modelos), Roberto Fernández (UTA) y Omar Maturano (La Fraternidad). La negativa de esos gremios del transporte le quitaría fuerza a la marcha.

Otro de los que no se juntará con Moyano es José Luis Lingeri, el secretario general de Obras Sanitarias, que este miércoles firmó el acuerdo paritario con el Gobierno: aumento del 15 por ciento en dos cuotas, recomposición del 2,8 por ciento de pérdida del año pasado y no a la cláusula gatillo.

Hasta ahora, Moyano contará con la presencia de Schmid, Hugo Yasky (CTA de los Argentinos), Pablo Micheli (CTA Autónoma), Sergio Palazzo (Bancarios), Julio Piumato (Judiciales), Roberto Baradel (SUTEBA) y militantes de La Cámpora y del Frente de Izquierda (FIT).