Dolor e impotencia en la familia de la joven asesinada en Rufino

Nuestra región todavía sigue conmocionada por el femicidio de Caterina Quinteros; una joven de 18 años de Rufino que fue asesinada de varias puñaladas. El presunto autor es se ex-pareja, Walter Cejas de 25 años y oriundo de San Gregorio. Este joven fue detenido, trasladado a Melincué y en las próximas horas se le realizará la audiencia imputativa.

Francisco, el papá de Caterina, comentó: "No la tengo más a mi hija, no tengo palabras. Lo único que quiero es que se haga justicia; lo que se merece"

"Yo con él (con el presunto femicida) no tenía relación, él hace un año y medio me apuñaló a mi. Era una persona violenta, dos apuñaladas me dio". agregó el papá de la joven.

Dando más detalles de la agresión sufrida por el presunto femecida de su hija, el hombre comentó: "Fue porque la maltrataba a mi hija. Un día vine de trabajar del campo y el tipo le había faltado el respeto a mi señora y se había ido; yo lo salí a buscarlo con mi señora en moto y él me salió al cruce y me apuñaló dos veces. Sino fuera por un vecino me mataba".

"Yo nunca pensé que iba a pasar esto (el femicidio de su hija), había una perimetral por el tema mio y el de mi hija. Mi hija había hecho una denuncia en la Comisaría de la Mujer. Cuando me apuñaló a mi, yo estuve tres días internado y el 30 minutos en la comisaría", aseguró el padre de la joven asesinada.

Recordando la noche fatídica del femicidio, Francisco recordó: "El (por el presunto femicida) estuvo con su madre en San Gregorio hasta anoche, que vino y me mató a mi hija. Yo estaba acostado, conversando con mi señora, cuando de repente se escuchó los gritos desesperados de él (el hermano de la joven) que decía que Walter la estaba matando a la Cati. Cuando nosotros salimos de adentro ya la había matado".

Dando más detalles, Francisco explicó: "El (el presunto femicida) entró pateando la puerta y la apuñaló adentro de la casa; enfrente de sus dos hijas y del hermano".

"Es un hijo de re mil puta. Fueron varias puñaladas, una le pegó en el corazón. Nosotros salimos a dar vuelta y no lo encontramos. Mis dos hijos lo corrieron, pero el tipo se les metió dentro de la soja, tenía dos cuchillas", aseguró el papá de Caterina.

"Él la tenía amenazada a mi hija; le decía que si lo dejaba la iba a matar, o iba a matar a la madre y al padre. Cuando estuvo viviendo con nosotros ella nos contaba que él le pegaba delante de la madre. Ella estuvo un año y pico con él en San Gregorio, y el tipo nunca trabajo; lo mantuvo siempre la madre y la abuela", explicó Francisco.

"Quiero que se haga justicia, que pague lo que tenga que pagar. Él lo tuvo planeando desde hace mucho tiempo, nosotros la cuidamos todo el tiempo y en cinco minutos me la mató", finalizó Francisco, el papá de Caterina.

Caterina vivía en una vivienda contigua a la de su padre. Esta joven habitaba esta casa junto a sus dos hijas mellizas de dos años; Valentina y Lucia y un hermano de la chica de 13 años. Las dos bebes y el hermano de la joven presenciaron el ataque fatal.

Caterina estuvo viviendo hasta el 20 de Diciembre en San Gregorio junto al presunto femicida, cuando decidió volver a Rufino junto a su familia por las agresiones recibida.