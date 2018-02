Amsafé afirma que el crimen de la maestra "no fue un hecho aislado"

El asesinato a puñaladas de la maestra Vanesa Castillo ayer en el distrito costero de Alto Verde conmocionó al universo docente y hoy desde el gremio Amsafé, su secretario adjunto, José Testoni, evaluó que el crimen de la docente "no es un hecho aislado".

En declaraciones , Testoni indicó que "es un día horrible para todos nosotros por lo sucedido en el Distrito Alto Verde con la compañera Vanesa Castillo. Una compañera que en ejercicio del trabajo docente perdió la vida. Es una situación de violencia que el Estado no puede evitar, con sus poderes, con sus estrategias y sus recursos".

Consultado sobre si había nuevos datos que llevaran a aclarar el asesinato, el dirigente sindical señaló que "tenemos que ser serios. No somos militares para investigar ni jueces para juzgar. A la escuela concurren niñas, niños y adolescentes y si hubiera algo tuviera que gozar de la confidencialidad que tiene cualquier situación que involucra a los chicos. Prefiero no hablar de eso. Hoy estamos de duelo y vamos a ir a Santa Rosa de Calchines y congregaremos a la mayor cantidad de compañeros para acompañar a la familia"

"Superado este momento -continuó Testoni- vamos a exigir que haya justicia para Vanesa y que haya políticas que nos protejan a todos los trabajadores. No sólo a los de la Educación, sino a los asistentes escolares y a los distintos sectores públicos que están en ese distrito y en otros que exponen sus vidas por la falta de la presencia del Estado que vemos cómo se retira día a día".

Testoni recordó a Vanesa Castillo al indicar que en ella está "la historia de todos nosotros, todos empezamos viajando, yendo a los barrios, haciendo suplencias. Hay que trabajar en todos los rincones, la escuela pública está en todos los rincones del país. Pero a veces nos sentimos absolutamente solos junto a nuestros compañeros".

El secretario adjunto de Amsafé señaló que "lamentablemente tengo que decir que esto no fue un hecho aislado. Nuestros compañeros padecen hechos así con maestros, con profesores y asistentes escolares y saben de qué estamos hablando. Las tragedias solamente generan políticas públicas que empiezan a transformar las cosas. Eso es lo que vamos a buscar con mucha más fuerza honrando la memoria de Vanesa".

