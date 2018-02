Margarita Barrientos: “Se perdió la cultura del trabajo, la gente se acostumbró a vivir de los planes”

Margarita Barrientos, fundadora del comedor comunitario Los Piletones, señaló que “se perdió la cultura del trabajo” debido a que “la gente se acostumbró a vivir de los planes”.

“Tenemos que trabajar: si no, nunca vamos a ser la Argentina que queremos”, sentenció en una entrevista televisiva. Y remarcó Barrientos: “Cuando cortan la 9 de julio, quisiera ver a una familia que diga ‘necesito trabajo’. Nadie lo dice. Piden aumento de planes y no de trabajo”.

Asimismo, la fundadora del comedor Piletones amplió la idea: “Se ha perdido la cultura del trabajo a través de muchos políticos malos que empezaron a usar a la gente llevándola por un sánguche y un trago de vino a una plaza, o a cargándolos en un colectivo como si fueran animales”.

Además, manifestó: “Jamás me dejaría usar por ningún político que me lleve a cortar una avenida o un puntero que me diga ‘te doy tanto y andá’. Nunca lo he hecho a pesar de que he pasado muchas necesidades”.