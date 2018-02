Burlando representará a familiares de tripulantes del ARA San Juan

El reconocido abogado Fernando Burlando representará a un grupo de familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, en el marco de la causa que lleva adelante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, por la desaparición del submarino en el Atlántico Sur el pasado 15 de noviembre.

Valeria Carreras, una de las patrocinantes que integra el equipo de trabajo del abogado, le confirmó a Radio Mitre Mar del Plata que desde el 15 de enero que comenzaron a tomar los poderes de algunas familias para poder sumarse como querellantes en el caso, dado que para esta figura la Justica exige la demostración de un vínculo.

Según indicó, la representación legal del estudio de Burlando abarca a "más de un 30 por ciento de las familias de los 44 tripulantes". "Tuvimos un contacto persona a persona. En la mayoría de los casos son esposas de los tripulantes", dijo, y puso como ejemplo la situación de Jésica Gopar, esposa de Fernando Santilli, que lo había despedido con el tweet "Adiós amor", que se viralizó rápidamente.

"Hay tensiones entre las familias e intrafamiliares también, sobre quién tiene más derecho, si la madre o la esposa; este tipo de cosas en situaciones límites salen a la luz. Hay mucha gente que también no decidió dar el paso porque tiene la esperanza de que aparezcan todavía", explicó, en diálogo con el programa No es un día cualquiera.

La abogada también reconoció un marco para las familias en donde "hay mucho en juego". "Está la esperanza mezclada con el dolor y el duelo sin hacer, se dan situaciones superpuestas y no queremos enlodar esta espera. Nosotros no queremos politizar ni agregar más dolor a la gente", consideró.

Carreras confió alguno de los principales lineamientos que tendrá su estrategia como querellante, una vez que sea admitida por la Justicia Federal, y sostuvo que uno de los ejes de trabajo estará focalizado sobre el pedido a la jueza de "medidas impulsorias de investigación importantes".

"Una de las cosas que queremos pedir es quién recibió las seis llamadas del ARA San Juan para saber el contenido, porque sabemos la hora y la duración pero no el contenido; hay un lapso de 5 horas entre cada una", ejemplificó.

Además, sostuvo sobre la importancia de este dato: "Al saber también sus coordenadas y desde donde se hicieron, podemos trazar puntos en el mar y esa serie de puntos nos va a dar qué velocidad tenía el submarino, hacia donde se dirigía, y sumándole las condiciones climáticas y oceanográficas, podemos tener un circulo de búsqueda un poco mas exacto, por lo menos con la última información fehaciente que hay".

La abogada del estudio de Fernando Burlando también dijo que se solicitará la comparecencia de testigos para referir sobre la cantidad de tripulantes a bordo, quiénes descendieron del navío y conocer también si había otros terceros implicados.

Asimismo, la letrada adelantó que otro de los pedidos que se elevarán será la entrega de indemnizaciones para los familiares de los submarinistas del ARA San Juan, una vez que, pasados los seis meses, se dictamina la "presunción de fallecimiento" por parte de la Justicia, ya que la causa aún está caratulada como "averiguación de ilícito".

"Una clienta me dijo: 'Mira, me quedé sin padre para mi hija, pero quiero que hagas que mi hija tenga todo lo que el padre le hubiera brindado', y en eso estamos encaminados aunque a algunos les caiga mal el hecho de hablar indemnizaciones", ratificó.

Sobre este aspecto, Carreras recordó que muchas de las esposas de los tripulantes estaban dedicadas a tareas domésticas por lo que actualmente no perciben otros ingresos. "Hasta ahora la Armada les deposita el sueldo, pero el sueldo del submarinista está compuesto por el salario y las sumas no remunerativas, y éstas no computan para la pensión, que va a ser muy exigua, por lo que estamos trabajando en el pedido de una pensión excepcional para las familias de los tripulantes", afirmó.