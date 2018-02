En Venado Tuerto un hombre y una mujer utilizando a una niña robaron un cuatriciclo eléctrico

El domingo a las 19.20hs. personal del Comando Radioeléctrico es comisionado por Central de Emergencias 911 a raíz de una llamada telefónica por parte de un hombre desde plaza San Martín, esquina 9 de julio y Av. Estrugamou, quien manifestó que una pareja con una niña quienes circulaban en una moto 110cc. color rojo habría sustraído un cuatriciclo eléctrico amarillo que se encontraba dentro de un colectivo estacionado sobre Av. Estrugamou entre 9 de Julio y Pueyrredón huyendo por la misma avenida hacia la terminal.

Arribada la unidad al lugar del robo, los uniformados se entrevistaron con el damnificado, quien dio detalles de lo ocurrido, lo cual fue comunicado a las demás unidades vía radial. En procura de localizar a los causantes, comenzaron a recorrer la zona, observando en barrio Malvinas Argentinas a un hombre, conocido en el ambiente policial, circulando en una moto 110cc. roja acompañado por una mujer llevando un cuatriciclo de características similares a las aportadas por la víctima sobre el cual se encontraba una niña. Al pasar Pasaje Torres transitando por calle San Martín, los mismos ingresan al complejo habitacional que hay en el lugar y se pierden de vista.

Personal uniformado consultó con fiscal en turno Dra. Cavallero, quien dispuso que realicen una requisa voluntaria en una finca de Pje. Torres al 600, domicilio de la familia del involucrado. Los actuantes fueron atendidos por la madre del mismo, logrando ingresar con su consentimiento para la correspondiente requisa donde no se logró resultados favorables.

Ante esta negativa los uniformados siguen con el trabajo y al subir a los techos apreciaron en el patio lindante, varias tarimas de madera bajo las cuales se encontraría un elemento similar al sustraído, consultado con el fiscal en turno, la cual ordenó actuar de la misma manera. Una vez en el domicilio y con autorización de la moradora, se constató bajo dichas tarimas en el patio de la finca, la presencia del cuatriciclo eléctrico amarillo, sin motor ni batería, el cual la moradora manifiesta que las tarimas son de ella pero que el cuatriciclo no. Procedieron al formal secuestro del elemento previa consulta con la Dra. Cavallero, quien dispuso no tomar medidas con la propietaria del lugar y respecto al involucrado se continúe con las tareas a los fines de localizarlo.

Se trasladó el secuestro a sede de Comisaria Segunda a los fines de continuar con las tareas administrativas correspondientes.