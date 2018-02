Fernando “Chino” Navarro: “No dejamos macana por hacer”

El referente del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro consideró que el balance de los 12 años de gobierno kirchnerista es "positivo" pero exigió una autocrítica ya que, a su entender, no se dejó "macana por hacer" y se "le regaló la Argentina" a Mauricio Macri. “No podemos negarnos a hacer un balance de cómo fue nuestro gobierno. Mi balance es positivo. Pero eso no impide que podamos reconocer que nos equivocamos, que hay cosas que ni siquiera empezamos a hacer", consideró en declaraciones a radio Futurock.

Navarro fue uno de los protagonistas del "Encuentro por la Unidad" que el jueves pasado se realizó en la sede de la UMET con dirigentes del kirchnerismo, del massismo y del randazzismo. Sobre dicho acto, dijo que fue un "intento pequeño y humilde" de construir una mesa de acuerdos "rumbo a la unidad", aunque vaticinó que lograr ese objetivo "no va a ser fácil".

El político kirchnerista asegura que, para volver a gobernar, el peronismo necesita realizar una "autocrítica profunda" sobre los errores del pasado. "Tenemos que ser mucho mejores de los que fuimos. No alcanza con repetir lo que hicimos, porque con eso no solamente no ganamos elecciones sino que no le cambiamos la vida a muchísimos argentinos", dijo durante la entrevista.

“Fuimos doce año gobierno, le regalamos la argentina a Macri”, agregó Navarro. No dejamos macana por hacer ¿No nos vamos a hacer cargo de eso? ¿Que fuimos rompiendo contratos de confianza con sectores sociales cuando decíamos que la pobreza era como Alemania? ¿Que la inseguridad era una sensación? ¿Que no había inflación? Y además lo rematamos con candidatos pésimamente elegidos”.

Navarro se destaca por ser uno de los más miembros autocríticos del movimiento kirchnerista: “No sé si es conveniente que Cristina sea candidata hoy”, dijo el año pasado en una entrevista con “La Nación. “Veo con preocupación que nosotros achicamos la cancha a kirchnerismo versus macrismo. Y esto no es hablar mal de Cristina, yo la adoro. Esta etapa requiere que no seamos funcionales a Macri y hay muchos compañeros que se aferran a Cristina y eso a Macri le sirve porque desvía la atención de los problemas reales”.