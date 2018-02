Robaron una pileta inflable en pleno día

Adriana Corti es una vecina firmatense que vive con su mamá en una vivienda del barrio Fredriksson cerca de las vías, próxima al Bosque Norte, y mientras dormían la siesta, a las 16 horas aproximadamente, personas ignoradas ingresaron a su patio vaciaron la pileta de plástico inflable y se la robaron.

“No es el valor de lo que se llevaron, sino la fea sensación de que alguien entro a mi casa. Me lo tomo con humor porque es una pileta chica, pero es feo pensar que una persona estuvo en el patio de tu casa, que se quedó un largo rato, que se tomó el tiempo para vaciarla y llevársela. Estimo que la llevaron por atrás por el Bosque Norte”, precisó Adriana Corti.

“Esta haciendo falta eficiencia a la hora de hacer trabajos de seguridad. No es una crítica personal al coordinador de seguridad, pero me parece que está necesitando refuerzos con gente con capacidad en el territorio para resolver estos temas, porque entran mientras uno está durmiendo. Uno queda mal, asustado”, agregó la vecina.