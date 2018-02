La provincia dice que "los líderes de las bandas criminales están presos o muertos"

Balearon el auto de la novia de Jonatan Funes mientras iba al velatorio. La muchacha resultó ilesa tras una persecución que se inició en la zona sur de la ciudad a menos de 36 horas del asesinato.

Desde el gobierno santafesino atribuyen "a las segundas o terceras líneas" de bandas narcos que se desató en la zona sur por disputas de territorios.

El director provincial de Investigación Criminal de Ministerio de Seguridad, Darío Chávez, afirmó que los cabecillas de esas bandas "están muertos o detenidos".

"Hay que tener en cuenta que los principales líderes están detenidos. El que no está detenido, está muerto. El que no está ni muerto ni detenido, está prófugo o muy bien resguardado porque sabe que se lo está buscando", afirmó Chávez.

El funcionario policial sostuvo que "hay segundas o terceras líneas de esas bandas que a veces por querer quedar bien con sus jefes, que pueden estar tras las rejas, o para demostrar dentro de su grupo de que tienen condiciones para hacerse cargo, lo único que hacen es manejar la violencia".

"Entonces manifiesta su intención o su deseo de poder a través de la violencia. Y eso es lo que nos está costando muchas vidas últimamente", agregó Chávez.

Al ser consultado sobre si se podría prever un atentando como el que terminó con la vida de Jonatan Funes, Chávez afirmó: "Uno puede prevenir con inteligencia criminal algún atentado. O por lo menos darle un marco de dificultad al que lo concreta. Pero se hace siempre respetando las garantías constitucionales. El Ministerio de Seguridad no puede disponer libremente que se haga una vigilancia sobre una persona si no hay un fundamento para hacerlo".

"Además, hay mucha gente, como ocurrió con Funes, que rechaza la vigilancia. La custodia impone muchos cambios de rutinas y eso muchas personas no lo aceptan", añadió.