Resultados de auditoría demuestra situación de grave crisis en la Comuna

El estudio del licenciado Leandro Chavarini tiene residencia en la localidad de Correa (en el centro norte de la provincia) y asesora a más de 70 comunas y municipios de la provincia de Santa Fe. Su trabajo se caracteriza por ser estrictamente técnico. No puede vinculárselo a ninguna fuerza política, sector, dirigente o funcionario.

Según señala el dictamen “la deuda heredada de la administración anterior asciende a 10.243.103,43 pesos”.

Desde la Comuna de Wheelwright señalan que “tal como se había anunciado al momento de asumir, se ordenó la realización de una auditoría contable externa por parte de profesionales en ciencias económicas, a fin de determinar la situación económica, financiera y contable”. Al tiempo que destacan que “los resultados de la auditoria colocan a la Comuna de Wheelwright en una situación de grave crisis”.

El dictamen contable hace foco en un faltante de dinero por una cifra varias veces millonaria y cuyo destino se desconoce. Una parte del dinero debía destinarse a la construcción de un jardín maternal, y el resto provenía del Fondo de Financiamiento Educativo. También se desconoce dónde están las multas cobradas y nunca depositadas, y aportes del fondo federal solidario.

Respecto a la construcción del jardín maternal, el dictamen de la auditoría señala que la Comuna de Wheelwright durante la anterior gestión recibió “fondos por 10.400.000 pesos para cubrir la totalidad de la obra”, pese a ello “se le adeuda a la empresa constructora 1.200.000 pesos”. Precisando que “este dinero no se encuentra ni depositado en una cuenta bancaria, ni en efectivo en las cuentas comunales”.

El Fondo de Financiamiento Educativo (FAE) es otro de los rubros de donde falta dinero por más de dos millones de pesos. “Se recibieron fondos por 2.254.629,61 pesos. No se utilizaron para tal fin y tampoco se realizó la rendición de cuentas al gobierno provincial”. “Se cobraron multas y no se efectuaron los depósitos correspondientes a la Agencia Provincial de Seguridad Vial, por la suma de 295.200,00 pesos”, informa la auditoría. Como en los otros casos, “este dinero no se encuentra depositado en una cuenta bancaria, ni en efectivo en las cuentas comunales”.

Finalmente, tampoco se conoce el destino que las anteriores autoridades comunales le asignaron a los recursos ingresados por el Fondo Federal Solidario. “Se recibieron fondos por 1.337.812,88 pesos. Este dinero no se encuentra ni depositado en una cuenta bancaria, ni en efectivo en las cuentas comunales. No se rindieron, ni se sabe el destino de los mismos”, remarcan.

Desde la gestión encabezada por el Dr. Benjamín Gianetti indican que “conocidas y comprobadas técnicamente estas irregularidades serán elevadas a la justicia para que determine la responsabilidad penal de las autoridades y para conocer el destino de los fondos mencionados”. Concluyendo que “este informe de auditoría coloca a la Comuna de Wheelwright en emergencia económica, provocando la peor crisis de la historia del pueblo”.