Dramática situación en Salta

El 50 por ciento de la población de la localidad salteña de Santa Victoria Este fue evacuado, en tanto el resto está a la espera de que las condiciones del río sean más seguras para poder ser trasladadas en micros que permanecen en el lugar, aseguraron fuentes de Defensa Civil de Tartagal.

El río Pilcomayo superó los niveles históricos por la fuerte crecida que experimenta desde hace varios días, lo que provocó inundaciones en la provincia de Salta donde en distintas poblaciones ya fueron evacuados "entre 10 mil y 12 mil personas", precisó Rolando Álvarez de Defensa Civil de Tartagal.

Álvarez añadió que " había una situación dividida del comportamiento del río, en algunos lugares parecía que bajaba y en otros que subía, pero el río estaba en creciente, y la ruta que une a Santa Victoria con Aguaray y Trartagal, si bien está pavimentada y en buen estado, hay muchos sectores con gran cantidad de agua que cruzan el camino".

El funcionario dijo que Santa Victoria Este es una de las poblaciones más pobres del país. "De los más pobres entre los pobres lamentablemente, en este caso la mayoría de las familias son precarias; es una población mayoritariamente aborigen y de criollos", precisó, e indicó que el control sanitario en la región es "bueno", aunque las inundaciones pueden dejar epidemias.

Álvarez aseguró que "el sistema sanitario de la provincia funciona muy bien aun en las zonas donde el agua está llegando; los puestos sanitarios, los hospitales locales y los centros de salud están trabajando a pleno".

No obstante, expresó que la situación en Santa Victoria "es extremadamente triste, no solo porque la gente abandona lo poco que tiene y cuando regrese no sabe si va a quedar algo, si no porque la recuperación una vez pasada la emergencia y cuando la gente se olvide, va a ser extremadamente penosa", porque pierden la siembra y sus animales.

Recorrida de Urtubey y Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, recorrieron hoy la zona afectada por el desborde del río Pilcomayo, en el norte salteño, donde los evacuados son más de 2.000, los autoevacuados ascienden a una cifra similar y los aislados son unos 3.500.

En Santa Victoria Este, Urtubey y Bullrich participaron además de una reunión del Comité Permanente de Emergencia, en la que evaluaron la situación de cada comunidad y coincidieron en que por ahora la situación está controlada.

Los evacuados en centros especialmente montados para la ocasión son cerca de 2.000, mientras que una cifra similar son los autoevacuados, y 3.500 los aislados.