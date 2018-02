Prepotencia, alcohol y sustancia: Crismanich dio detalles del escándalo con la diputada en el corso

“Esto es lamentable, me pone en una situación mala”, dijo Sebastián Crismanich para describir lo que ocurrió mientras él y sus invitados intentaban disfrutar del carnaval correntino.

"Fui invitado como embajador de Corrientes

para mostrar el patrimonio de nuestra provincia".

El medallista olímpico de oro estaba disfrutando junto a su novia y amigos de la primera jornada de los corsos cuando la diputada Nadia García Amud buscó sacarlos de sus plateas que habían sido asignadas previamente.

Según el relato del deportista, la legisladora chaqueña insistió mediante gritos y empujones hasta que personal de seguridad privada y la policía la retiraron del lugar.

"Nos empezaron a empujar por más que ellos no tenían lugar en esas sillas".





Tras lo sucedido, el campeón olímpico de taekwondo relató: "Nosotros teníamos los palcos enumerados en la primera fila, fui invitado como embajador de Corrientes para mostrar el patrimonio de nuestra provincia".



"Cuando llego, me encuentro con un hermano de la diputada que comienza a empujarme y decirme ‘¿sabés quién soy yo?’. Nos empezaron a empujar por más que ellos no tenían lugar en esas sillas. ´Rajá de acá´ nos decían, y otros insultos que no está bien que yo los diga. Trate de calmarlos, pero ella no estaba en sus cabales", relató.

Crismanich, manifestó que esta situación es lamentable "cuando hay alcohol y otras sustancias de por medio, sucede este tipo de cosas y saca a las personas de sus cabales. Fue un mal momento", dijo.