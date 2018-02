Castaño: "Pullaro no maneja la seguridad, la maneja la policía"

“Denuncié al ministro Pullaro en fiscalía, lamentablemente tuve que hacerlo. Me costó muchísimo, tuve que exponerme, exponer a mi familia, luchar contra una corrupción muy grande. Pero esta lucha que yo empecé hace 15 años no la puedo abandonar” comentó Castaño al aire en Cadena Oh!

“La razón de la denuncia es por connivencia con policías corruptos, por haber mandos de la policía donde se dedican a delinquir y el ministro lo sabe. Lo sabe porque yo se lo hice llegar, yo he ido al ministerio y mostré grabaciones. Todo quedaba en la nada, me decían que denuncie en asuntos internos, pero no creo en asuntos internos porque es parte de la policía” explicó la entrevistada.

“Yo quería ser escuchada por el ministro, nunca tuve respuestas, y aunque me pareció siempre una buena persona llegar al cargo de ministro de seguridad la tentación es muy grande y hay que sostenerse y perseguir a los policías corruptos. Estoy hablando de algunos policías, no de toda la policía, que lamentablemente tienen el poder y el apoyo político” enfatizó.

Seguridad

“La seguridad implica que se van vidas de personas, la seguridad no es un lugar donde se hace una queja, sino que vamos a pedir que podamos estar seguros nosotros, nuestros hijos, y que haya herramientas para agarrar un asesino o un delincuente. La seguridad es algo muy serio y tiene que haber personas que quieran comprometerse. En esto el ministro no se está comprometiendo, él está dejando que pase esto, el ministro no maneja la seguridad, la maneja la policía” destacó.

Ante la pregunta, Castaño contestó “no presenté las pruebas todavía porque no tengo confianza en el fiscal general, aunque suene grave esto, pero no confío. Vemos lo que pasó con el fiscal Apullán cuando quiso investigar. Quiero que mis pruebes lleguen a buen puerto”.

La lucha

“Nunca en mi vida, en 15 años con distintos gobiernos, nunca tuve esta persecución, este hostigamiento desde que asumió el ministro Pullaro. Hablamos de violencia de género, pero nada, yo le supliqué al ministro por un acoso que había sufrido con el jefe de unidad Rodríguez y no hizo nada” apuntó Castaño.

“Yo no hice nada malo, no soy una delincuente, me pregunto por qué tenemos que estar viviendo así, por qué madres tienen que llorar a sus hijos, por qué yo tengo que estar pasando esto, no tengo por qué estar pagando toda la vida algo que me correspondía hacer que era denunciar un jefe corrupto” reflexionó.

“Antes no tenía miedo, porque además de lo que yo pasé bajo el gobierno de Obeid, el gobernador pedía que no me pase nada. Pero ahora sí tengo miedo, porque el gobierno está mirando para otro lado. La condena de Tognioli me condenó a mí también, por eso la denuncia, porque tengo las pruebas suficientes para dar cuenta de su connivencia con policías corruptos” finalizó Castaño.

Fuente: SM/NDS