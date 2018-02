En Venado Tuerto también: Anunciaron importante paro bancario para tres días

En respuesta al tope del 15% de aumento salarial establecido por el Gobierno para negociar paritarias y en contra de la oferta del 9% realizada por las cámaras empresariales del sector.

Este jueves, los bancarios anunciaron que realizarían un paro la semana próxima, pero tras un plenario de secretarios generales, decidieron ampliar la medida de fuerza y concretar una huelga de 48 horas desde el 19 de febrero próximo.

Los Bancos en Venado Tuerto, tanto públicos como privados, también se adhiran al paro y no abrirán sus puertas el 9, 19 y 20 de febrero. Tampoco van a recargar los cajeros, algo que será un gran problema para el fin de semana de carnaval.

La Bancaria denunció que el Gobierno y las entidades financieras pretenden "aniquilar el poder adquisitivo" del salario de los empleados del sector. "Hace cuarenta días nos vienen chantajeando para imponer sólo un 9% de aumento, sin considerar la inflación pasada, la futura, que superará el 20%, e incluso la propia pauta del Gobierno", fustigó el gremio en un comunicado.

El vocero de ese gremio, Eduardo Berrozpe, sostuvo que el sector pretende un incremento que "no sea menor al 24,8 por ciento", si no implica cláusula gatillo, aunque aclaró que sí esa herramienta fuera incluida, aceptaría un 19,5%.