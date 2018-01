Comenzó la pre-temporada basquetbolística

Integrante de la sub comisión de basquet

"El tren blanco" ya comenzó su actividad 2018 pensando en el campeonato de la Asociación.

Lucas Doffi, integrante de la sub comisión de basquet, nos cuenta las novedades que este año tendrá los chicos de la pelota naranja :

"El viernes pasado arrancamos la pre-temporada, a cargo nuevamente del preparador físico Leo Gaspari, con la dirección técnica; como ya la mayoría lo sabe, no sigue Diego García, fuimos contratar a Facundo Ruiz,un chico de Elortondo que dirigió a Atlético Elortondo, ya hizo la presentación formal.

Con respecto a los refuerzos volvimos a contratar a Esteban Montoli, también de Elortondo, por ahora es el único refuerzo que tenemos incorporado.

Si tenemos y se está entrenando muy bien, esperemos que pueda seguir así, a Lalo Bertolucci, que hace unas temporadas no podía jugar por una lesión que lo raía a mal traer, pero parece que esta bien y ojalá podamos contar para este torneo que sería fundamental.

Y después el equipo está, salvo Robertino Bernasconi que por una decisión personal decidió no arrancar la pre-temporada. Nosotros lo que le dijimos y se lo dejamos bien claro, que las puertas de la cancha de basquet están abiertas para cuando el lo decida.

Nuevo rumbo para el ex técnico del tren

"Lo de bocha García fue un común acuerdo de las partes. Le salió una oportunidad en Olimpia junto a un director técnico muy reconocido, y el veía ahí la posibilidad de aprender y capacitarse.

El vino, lo planteó y nosotros le dijimos que aproveche la oportunidad porque él podia crecer y decidió emigrar para Olimpia."

Fecha de arranque de campeonato

El campeonato supuestamente arranca la primer semana de marzo, no está definido todavía cómo va a ser el torneo, a priori lo que quieren hacer es dos torneos largos como el primero,

Porque siempre fue el primero largo con partidos de ida y vuelta, y el segundo un torneo cortito.

Lo que quieren hacer es meter doble fecha y hacer dos torneos iguales largos.

Lo que nosotros no queríamos, porque tiene la posibilidad un club de Firmat de hacer un torneo largo todo el año. Eso nos perjudica, es muy largo y económicamente no nos conviene tampoco y no creo que tenga el apoyo del resto de la Asociación."

Participación de Sportsman en un torneo nacional

"El año pasado lo tuvimos charlando y al final se decidió que no por una cuestión de tiempo y económicas. Veremos que pasa este año con la posibilidad de entrar el próximo año."