Pablo Poquet : Su experiencia en el escenario de Cosquín

El profesor de la Academia Celeste y Blanco del Club Sportsman cuenta lo que vivió junto a la delegación santafesina :

"Fue algo muy lindo, más que nada por los amigos, por la gente que mando mensajes, enviando fuerzas, buena vibra...es una cosa que va más allá, que uno no lo espera, y a eso uno lo disfruta muchísimo, la energía que me mandaron era tan buena...

Yo lo viví desde muy chico en el patio de mi casa con mi abuela, con mi vieja, el tema de Cosquín y del folclore.

Desde muy chico escuchando Los Troba y el Grupo Bandera cuando empezaba allá en los años '90 y cantaban los grupos vocales...

Tenerlos ahí (al grupo santafesino folclórico) con la humildad que tienen, es una cosa impresionante.

Yo no iba a ir al casting, mi señora ya me había preguntado, quería que mi familia disfrutaran del verano. Me llama Clara y me pregunta si me anote, le dije que no y hasta que me convenció y me anotó ella.

Dejame agracederle a toda la gente que se tomó un minutito para saludarme, que viajó...