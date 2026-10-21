El Gobierno de Venado Tuerto intensificó las tareas de limpieza y mantenimiento de la red de desagües pluviales, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos ante posibles períodos de lluvias intensas.

Las intervenciones se desarrollan en diferentes sectores de la ciudad e incluyen la utilización de un camión desobstructor, además de trabajos sobre cunetas, cañerías y sumideros.

Según la información difundida, el operativo forma parte de las acciones preventivas que lleva adelante el municipio frente a los pronósticos que contemplan la posible presencia del fenómeno climático El Niño.

En qué sectores se realizan los trabajos

Durante esta semana, el camión desobstructor interviene en cuatro puntos de Venado Tuerto:

San Luis y Salvadores.

San Luis y Pasaje Rosario.

Presidente Perón y 3 de Febrero.

Paz y Jauretche.

En estos lugares se efectúa la limpieza de tuberías y sumideros, con el propósito de retirar las obstrucciones que puedan dificultar la circulación del agua durante las precipitaciones.

Además, las cuadrillas municipales desarrollan tareas de limpieza de cunetas y caños en San Luis y Pasaje Rosario, San Luis y Salvadores, Jauretche entre Paz y Monteagudo, y Salvadores entre San Luis y Neuquén.

Estas intervenciones apuntan a mantener despejados los conductos y facilitar el funcionamiento de la infraestructura de drenaje urbano.

La prevención frente a posibles lluvias intensas

El mantenimiento de los desagües constituye una de las medidas utilizadas para reducir la acumulación de agua en calles y sectores urbanos durante episodios de precipitaciones.

Con el paso del tiempo, los sumideros y conductos pueden acumular sedimentos, residuos y vegetación que disminuyen su capacidad de conducción.

Por ese motivo, las tareas de desobstrucción buscan recuperar las condiciones de funcionamiento de la red existente.

En este marco, la posible evolución hacia condiciones asociadas a El Niño aparece como uno de los factores considerados en la planificación preventiva.

Sin embargo, la eventual presencia de este fenómeno no implica necesariamente que se registren inundaciones en Venado Tuerto. Su incidencia depende de las condiciones meteorológicas regionales y de la intensidad, duración y distribución de las precipitaciones.

Una intervención que requiere seguimiento

La limpieza de conductos es una herramienta de prevención, aunque por sí sola no garantiza la ausencia de anegamientos ante lluvias extraordinarias.

El funcionamiento del sistema también depende de la capacidad de la infraestructura, las condiciones de los canales receptores y el mantenimiento de los distintos componentes de la red pluvial.

Hasta el momento, la información difundida no precisa el volumen de sedimentos retirados, la extensión total de cañerías intervenidas ni el cronograma previsto para otros sectores de la ciudad.

Las tareas continuarán formando parte de las medidas preventivas destinadas a mejorar las condiciones de drenaje urbano. Su efectividad podrá evaluarse a partir del seguimiento del sistema y su comportamiento durante futuros episodios de lluvia.