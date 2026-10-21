París Saint-Germain recibió una noticia que modifica sus planes deportivos para los próximos meses. Khvicha Kvaratskhelia sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido frente a Barcelona, correspondiente a la tercera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27, y deberá someterse a una intervención quirúrgica.

La lesión se produjo durante el encuentro disputado el martes 20 de octubre en el Parque de los Príncipes, donde el conjunto dirigido por Luis Enrique consiguió una victoria por 4-2 ante el equipo español.

El futbolista georgiano debió abandonar el campo de juego aproximadamente a los 15 minutos del segundo tiempo. Posteriormente, según el parte médico difundido por el club, se confirmó la gravedad de la lesión y la necesidad de una operación durante los próximos días.

Una ausencia que condiciona los planes de Luis Enrique

Kvaratskhelia es uno de los futbolistas utilizados habitualmente por el entrenador español en el frente de ataque. Su capacidad para jugar por las bandas y participar en la generación de situaciones ofensivas forma parte de las alternativas tácticas del conjunto parisino.

Antes de sufrir la lesión, el delantero había participado en 15 encuentros oficiales durante la temporada, con un registro de dos goles y una asistencia entre todas las competencias.

Aunque el PSG todavía no informó cuánto tiempo demandará su recuperación, una rotura del ligamento cruzado anterior suele requerir varios meses de rehabilitación. Por ese motivo, su continuidad durante buena parte de la temporada queda comprometida.

El regreso dependerá de la evolución posterior a la cirugía y de las evaluaciones médicas que se realicen durante el proceso de recuperación.

Dembélé y Marquinhos también terminaron lesionados

El inconveniente de Kvaratskhelia no fue el único que dejó el encuentro ante Barcelona.

PSG también comunicó que Ousmane Dembélé sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo y permanecerá bajo tratamiento durante las próximas semanas.

Por otro lado, el defensor brasileño Marquinhos, capitán del equipo, presentó una lesión en el muslo derecho y deberá atravesar un período de recuperación.

En ninguno de estos dos casos se difundió una fecha exacta de regreso a la competencia.

Las tres bajas obligarán al cuerpo técnico a evaluar alternativas tanto en el ataque como en la defensa, especialmente por la continuidad del calendario nacional e internacional.

PSG mantiene su buen comienzo en la Champions

Más allá de las lesiones, el conjunto francés consiguió su tercera victoria consecutiva en la fase de liga y mantiene puntaje ideal después de las primeras tres jornadas.

El resultado frente a Barcelona le permitió continuar con su campaña europea, aunque ahora deberá afrontar los próximos compromisos con modificaciones en el plantel disponible.

El principal interrogante pasa por la evolución de Kvaratskhelia. Una vez realizada la intervención quirúrgica, el club podrá contar con mayores precisiones sobre las etapas de rehabilitación y los posibles plazos para su regreso.

Mientras tanto, Luis Enrique tendrá que reorganizar sus variantes ofensivas y administrar las ausencias en un tramo de la temporada con compromisos en distintas competencias.