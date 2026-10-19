El empate 1-1 entre Racing e Independiente, disputado el domingo 18 de octubre en el Cilindro de Avellaneda, tuvo un movimiento fuera del campo de juego. Darío Barzola, conocido como “Gamuza”, pasó a ocupar el lugar principal de la barra de Racing, en medio de una disputa por el control de la tribuna popular.

Según informó el periodista Gustavo Grabia en TyC Sports, Barzola se impuso en la interna frente a Brian Paredes y Martín “Tincho” Ramírez, quienes también habían ejercido funciones de conducción dentro de la agrupación.

El cambio se produjo mientras Leandro Paredes, identificado como el anterior jefe de Los Pibes de Racing, permanece con un pedido de captura judicial, de acuerdo con la misma publicación.

Quién es Darío “Gamuza” Barzola

Barzola integra el sector de Villa Corina, vinculado a Los Pibes de Racing, la agrupación que tomó el control de la tribuna en 2021 tras desplazar a la histórica Guardia Imperial.

Su nombre adquirió notoriedad pública en enero de 2023, cuando fue detenido durante un operativo realizado por las autoridades de seguridad deportiva.

De acuerdo con la reconstrucción periodística, Barzola viajaba hacia el estadio junto a otras tres personas cuando los agentes encontraron en el vehículo un revólver calibre 32 con municiones, armas de balines y elementos cortantes.

Ese episodio ocurrió durante otro período de enfrentamientos internos, cuando el sector conducido por Leandro Paredes mantenía diferencias con la facción identificada con Matías Alfonzo, conocido como “Cara de Paty”.

La situación judicial de Leandro Paredes

El cambio de conducción está relacionado con la situación judicial de Paredes, investigado por una agresión contra Walter Alagastino, identificado como integrante de un sector histórico de la hinchada.

Según TyC Sports, la causa incluye imputaciones por lesiones leves y amenazas, agravadas por haberse producido durante un espectáculo deportivo.

La querella solicitó una modificación de la calificación legal a tentativa de homicidio. Sin embargo, ese pedido no implica que la Justicia haya adoptado esa calificación.

La publicación sostiene, además, que Paredes continuaría influyendo sobre las decisiones de la barra pese a su ausencia. Se trata de una versión no confirmada de manera independiente.

Una interna con varios sectores enfrentados

Las diferencias dentro de Los Pibes de Racing no comenzaron con la designación de Barzola.

De acuerdo con la información publicada, los sectores Racing Stones, referenciado en Nelson “el Pollo” Dómene, y La Vieja Escuela, vinculado a Maximiliano Gatica, se habían distanciado de la conducción durante los últimos meses.

También surgieron cuestionamientos hacia Martín Ramírez por su actuación durante el anterior encuentro como local ante Belgrano, cuando, según la fuente, integrantes de la barra intentaron impedir manifestaciones contra la comisión directiva.

En paralelo, circulan acusaciones relacionadas con la presunta reventa de entradas y el reparto de dinero. Esos señalamientos constituyen versiones no confirmadas y no permiten establecer responsabilidades individuales.

Un operativo especial para el clásico

Ante las tensiones internas, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso un operativo que, según TyC Sports, contó con 650 efectivos.

También se reforzaron los controles de identidad, entradas y restricciones de ingreso al estadio.

La aparición de Barzola como nuevo referente abre otra etapa en la conducción de la barra de Racing. Por el momento, no existen elementos públicos suficientes para determinar si el cambio será permanente o si los sectores desplazados intentarán recuperar su posición.