Sportsman campeón de la Copa Challenger 2026
El Torneo de Hockey Femenino de la Federación Unión del Centro completó su fase regular en la Línea A, con las posiciones finales de Sub 14, Sub 16, Sub 19 y Primera División. La jornada permitió definir los clasificados a la etapa eliminatoria, además de confirmar las ubicaciones de la Copa Challenger 2026, que quedó en manos de Sportsman de Villa Cañás.
El conjunto cañaseño finalizó primero en la clasificación acumulada por clubes con 179 puntos, seguido por Jockey Club de Venado Tuerto, con 157, y Unión y Cultura, con 141 unidades.
Sportsman ya había asegurado matemáticamente la Copa Challenger en la fecha 17, cuando alcanzó los 175 puntos. Con la última jornada disputada, completó su campaña al frente de la clasificación, producto del rendimiento conjunto de sus cuatro categorías.
Copa Challenger 2026: tabla general por clubes
COPA CHALLENGER 2026
Hockey Femenino | Unión del Centro
Línea A - Tabla General Final
|POS.
|CLUB
|PTS.
|1°
|Sportsman 🏆
|179
|2°
|Jockey Club
|157
|3°
|Unión y Cultura
|141
|4°
|CEF 54
|138
|5°
|Studebaker
|134
|6°
|Firmat FBC
|91
|7°
|Social Rufino
|70
|8°
|Ranqueles
|63
|9°
|Jorge Newbery
|48
|10°
|Municipalidad
|9
DESCENSO: Municipalidad de Venado Tuerto
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Municipalidad de Venado Tuerto terminó en el último lugar de la clasificación general y descendió de categoría.
Los clasificados directos a semifinales
El reglamento establece que los dos primeros de cada división avanzan directamente a semifinales. Los equipos ubicados entre el tercer y sexto puesto deberán disputar los cruces previos para completar los cuatro semifinalistas.
CLASIFICADOS DIRECTAMENTE A SEMIFINALES
Hockey Femenino | Unión del Centro 2026
Línea A - Fase final
|CATEGORÍA / CLUB
|PTS.
|SUB 14
|✓ Sportsman
|48
|✓ Firmat FBC
|39
|SUB 16
|✓ Sportsman
|48
|✓ Studebaker
|45
|SUB 19
|✓ Jockey Club
|43
|✓ CEF 54
|42
|PRIMERA DIVISIÓN
|✓ Jockey Club
|43
|✓ Sportsman
|42
PLAYOFFS: Los equipos ubicados del 3° al 6° puesto disputarán la instancia previa para definir los otros dos semifinalistas.
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Las posiciones finales por categoría
Sub 14
Sportsman terminó como líder con 48 puntos, seguido por Firmat FBC con 39. Unión y Cultura, Studebaker, CEF 54 y Jockey Club disputarán la instancia previa.
HOCKEY UDC 2026
SUB 14 | Línea A
Tabla de posiciones final
|POS.
|EQUIPO
|PTS.
|1°
|Sportsman
|48
|2°
|Firmat FBC
|39
|3°
|Unión y Cultura
|38
|4°
|Studebaker
|37
|5°
|CEF 54
|36
|6°
|Jockey Club
|28
AMARILLO: Clasificados a playoffs (3° al 6° puesto).
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Sub 16
Sportsman también terminó primero en Sub 16, con 48 puntos. Studebaker ocupó el segundo lugar con 45 unidades. Jockey Club, Unión y Cultura, CEF 54 y Social Rufino deberán disputar los playoffs previos.
HOCKEY UDC 2026
SUB 16 | Línea A
Tabla de posiciones final
|POS.
|EQUIPO
|PTS.
|1°
|Sportsman
|48
|2°
|Studebaker
|45
|3°
|Jockey Club
|43
|4°
|Unión y Cultura
|31
|5°
|CEF 54
|26
|6°
|Social Rufino
|24
AMARILLO: Clasificados a playoffs (3° al 6° puesto).
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Sub 19
Jockey Club se quedó con el primer puesto al sumar 43 unidades, apenas una más que CEF 54. Sportsman finalizó tercero con 41 puntos y buscará su clasificación a semifinales desde la instancia previa, junto con Studebaker, Unión y Cultura y Firmat FBC.
HOCKEY UDC 2026
SUB 19 | Línea A
Tabla de posiciones final
|POS.
|EQUIPO
|PTS.
|1°
|Jockey Club
|43
|2°
|CEF 54
|42
|3°
|Sportsman
|41
|4°
|Studebaker
|37
|5°
|Unión y Cultura
|37
|6°
|Firmat FBC
|20
AMARILLO: Clasificados a playoffs (3° al 6° puesto).
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Primera División
La máxima categoría tuvo a Jockey Club como líder con 43 puntos, seguido por Sportsman con 42. Ambos esperan en semifinales, mientras que Unión y Cultura, CEF 54, Ranqueles y Social Rufino deberán afrontar la clasificación previa.
HOCKEY UDC 2026
PRIMERA DIVISIÓN | Línea A
Tabla de posiciones final
|POS.
|EQUIPO
|PTS.
|1°
|Jockey Club
|43
|2°
|Sportsman
|42
|3°
|Unión y Cultura
|35
|4°
|CEF 54
|34
|5°
|Ranqueles
|27
|6°
|Social Rufino
|25
AMARILLO: Clasificados a playoffs (3° al 6° puesto).
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Los resultados de la última fecha
La jornada de cierre dejó estos marcadores en las cuatro categorías:
HOCKEY UDC 2026
Línea A | Última fecha
Resultados de todas las categorías
|ENCUENTRO
|SUB 14
|SUB 16
|SUB 19
|PRIMERA
|Firmat FBC – Social Rufino
|2-0
|3-1
|3-0
|0-3
|CEF 54 – Municipalidad
|1-0
|5-3
|9-0
|11-0
|Unión y Cultura – Studebaker
|1-4
|1-6
|3-2
|2-1
|Sportsman – Jockey Club
|2-1
|1-3
|0-2
|1-1
|J. Newbery – Ranqueles
|2-1
|2-1
|1-1
|2-1
En celulares, deslizá la tabla horizontalmente para consultar todas las categorías.
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Se viene la definición del campeonato
Con los 18 partidos de fase regular completados, la competencia ingresará en la etapa eliminatoria. Los equipos clasificados directamente a semifinales aguardan por los ganadores de los cruces previos, que determinarán los cuatro aspirantes al título en cada división.
Para Sportsman, la temporada ya dejó la conquista de la Copa Challenger 2026, mientras que las cuatro categorías continúan con sus respectivos campeonatos en disputa.
Las fechas, horarios y escenarios de los próximos encuentros quedarán sujetos a la programación de la Federación Unión del Centro.