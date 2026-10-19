El Torneo de Hockey Femenino de la Federación Unión del Centro completó su fase regular en la Línea A, con las posiciones finales de Sub 14, Sub 16, Sub 19 y Primera División. La jornada permitió definir los clasificados a la etapa eliminatoria, además de confirmar las ubicaciones de la Copa Challenger 2026, que quedó en manos de Sportsman de Villa Cañás.

El conjunto cañaseño finalizó primero en la clasificación acumulada por clubes con 179 puntos, seguido por Jockey Club de Venado Tuerto, con 157, y Unión y Cultura, con 141 unidades.

Sportsman ya había asegurado matemáticamente la Copa Challenger en la fecha 17, cuando alcanzó los 175 puntos. Con la última jornada disputada, completó su campaña al frente de la clasificación, producto del rendimiento conjunto de sus cuatro categorías.

Copa Challenger 2026: tabla general por clubes

COPA CHALLENGER 2026 Hockey Femenino | Unión del Centro

Línea A - Tabla General Final POS. CLUB PTS. 1° Sportsman 🏆 179 2° Jockey Club 157 3° Unión y Cultura 141 4° CEF 54 138 5° Studebaker 134 6° Firmat FBC 91 7° Social Rufino 70 8° Ranqueles 63 9° Jorge Newbery 48 10° Municipalidad 9 CAMPEÓN: Sportsman de Villa Cañás

DESCENSO: Municipalidad de Venado Tuerto Novedades del Sur | Deportes del Sur

Municipalidad de Venado Tuerto terminó en el último lugar de la clasificación general y descendió de categoría.

Los clasificados directos a semifinales

El reglamento establece que los dos primeros de cada división avanzan directamente a semifinales. Los equipos ubicados entre el tercer y sexto puesto deberán disputar los cruces previos para completar los cuatro semifinalistas.

CLASIFICADOS DIRECTAMENTE A SEMIFINALES Hockey Femenino | Unión del Centro 2026

Línea A - Fase final CATEGORÍA / CLUB PTS. SUB 14 ✓ Sportsman 48 ✓ Firmat FBC 39 SUB 16 ✓ Sportsman 48 ✓ Studebaker 45 SUB 19 ✓ Jockey Club 43 ✓ CEF 54 42 PRIMERA DIVISIÓN ✓ Jockey Club 43 ✓ Sportsman 42 ✓ CLASIFICADOS: Los dos primeros de cada categoría avanzan directamente a semifinales.



PLAYOFFS: Los equipos ubicados del 3° al 6° puesto disputarán la instancia previa para definir los otros dos semifinalistas. Novedades del Sur | Deportes del Sur

Las posiciones finales por categoría

Sub 14

Sportsman terminó como líder con 48 puntos, seguido por Firmat FBC con 39. Unión y Cultura, Studebaker, CEF 54 y Jockey Club disputarán la instancia previa.

HOCKEY UDC 2026 SUB 14 | Línea A

Tabla de posiciones final POS. EQUIPO PTS. 1° Sportsman 48 2° Firmat FBC 39 3° Unión y Cultura 38 4° Studebaker 37 5° CEF 54 36 6° Jockey Club 28 VERDE: Clasificados directamente a semifinales.

AMARILLO: Clasificados a playoffs (3° al 6° puesto). Novedades del Sur | Deportes del Sur

Sub 16

Sportsman también terminó primero en Sub 16, con 48 puntos. Studebaker ocupó el segundo lugar con 45 unidades. Jockey Club, Unión y Cultura, CEF 54 y Social Rufino deberán disputar los playoffs previos.

HOCKEY UDC 2026 SUB 16 | Línea A

Tabla de posiciones final POS. EQUIPO PTS. 1° Sportsman 48 2° Studebaker 45 3° Jockey Club 43 4° Unión y Cultura 31 5° CEF 54 26 6° Social Rufino 24 VERDE: Clasificados directamente a semifinales.

AMARILLO: Clasificados a playoffs (3° al 6° puesto). Novedades del Sur | Deportes del Sur

Sub 19

Jockey Club se quedó con el primer puesto al sumar 43 unidades, apenas una más que CEF 54. Sportsman finalizó tercero con 41 puntos y buscará su clasificación a semifinales desde la instancia previa, junto con Studebaker, Unión y Cultura y Firmat FBC.

HOCKEY UDC 2026 SUB 19 | Línea A

Tabla de posiciones final POS. EQUIPO PTS. 1° Jockey Club 43 2° CEF 54 42 3° Sportsman 41 4° Studebaker 37 5° Unión y Cultura 37 6° Firmat FBC 20 VERDE: Clasificados directamente a semifinales.

AMARILLO: Clasificados a playoffs (3° al 6° puesto). Novedades del Sur | Deportes del Sur

Primera División

La máxima categoría tuvo a Jockey Club como líder con 43 puntos, seguido por Sportsman con 42. Ambos esperan en semifinales, mientras que Unión y Cultura, CEF 54, Ranqueles y Social Rufino deberán afrontar la clasificación previa.

HOCKEY UDC 2026 PRIMERA DIVISIÓN | Línea A

Tabla de posiciones final POS. EQUIPO PTS. 1° Jockey Club 43 2° Sportsman 42 3° Unión y Cultura 35 4° CEF 54 34 5° Ranqueles 27 6° Social Rufino 25 VERDE: Clasificados directamente a semifinales.

AMARILLO: Clasificados a playoffs (3° al 6° puesto). Novedades del Sur | Deportes del Sur

Los resultados de la última fecha

La jornada de cierre dejó estos marcadores en las cuatro categorías:

HOCKEY UDC 2026 Línea A | Última fecha

Resultados de todas las categorías ENCUENTRO SUB 14 SUB 16 SUB 19 PRIMERA Firmat FBC – Social Rufino 2-0 3-1 3-0 0-3 CEF 54 – Municipalidad 1-0 5-3 9-0 11-0 Unión y Cultura – Studebaker 1-4 1-6 3-2 2-1 Sportsman – Jockey Club 2-1 1-3 0-2 1-1 J. Newbery – Ranqueles 2-1 2-1 1-1 2-1 Resultados correspondientes a la última jornada de la fase regular de Línea A.

En celulares, deslizá la tabla horizontalmente para consultar todas las categorías. Novedades del Sur | Deportes del Sur

Se viene la definición del campeonato

Con los 18 partidos de fase regular completados, la competencia ingresará en la etapa eliminatoria. Los equipos clasificados directamente a semifinales aguardan por los ganadores de los cruces previos, que determinarán los cuatro aspirantes al título en cada división.

Para Sportsman, la temporada ya dejó la conquista de la Copa Challenger 2026, mientras que las cuatro categorías continúan con sus respectivos campeonatos en disputa.

Las fechas, horarios y escenarios de los próximos encuentros quedarán sujetos a la programación de la Federación Unión del Centro.