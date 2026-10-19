Sportsman campeón de la Copa Challenger 2026

El club de Villa Cañás cerró la fase regular de la Federación Unión del Centro con 179 puntos y se quedó con la Copa Challenger. Jockey Club lideró Primera y Sub 19, mientras que ya están definidos los equipos que avanzan a los playoffs.
19/10/2026GASTON PAROLAGASTON PAROLA

El Torneo de Hockey Femenino de la Federación Unión del Centro completó su fase regular en la Línea A, con las posiciones finales de Sub 14, Sub 16, Sub 19 y Primera División. La jornada permitió definir los clasificados a la etapa eliminatoria, además de confirmar las ubicaciones de la Copa Challenger 2026, que quedó en manos de Sportsman de Villa Cañás.

El conjunto cañaseño finalizó primero en la clasificación acumulada por clubes con 179 puntos, seguido por Jockey Club de Venado Tuerto, con 157, y Unión y Cultura, con 141 unidades.

Sportsman ya había asegurado matemáticamente la Copa Challenger en la fecha 17, cuando alcanzó los 175 puntos. Con la última jornada disputada, completó su campaña al frente de la clasificación, producto del rendimiento conjunto de sus cuatro categorías.

Copa Challenger 2026: tabla general por clubes

COPA CHALLENGER 2026

Hockey Femenino | Unión del Centro
Línea A - Tabla General Final

POS.CLUBPTS.
Sportsman 🏆179
Jockey Club157
Unión y Cultura141
CEF 54138
Studebaker134
Firmat FBC91
Social Rufino70
Ranqueles63
Jorge Newbery48
10°Municipalidad9
CAMPEÓN: Sportsman de Villa Cañás
DESCENSO: Municipalidad de Venado Tuerto

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Municipalidad de Venado Tuerto terminó en el último lugar de la clasificación general y descendió de categoría.

Los clasificados directos a semifinales

El reglamento establece que los dos primeros de cada división avanzan directamente a semifinales. Los equipos ubicados entre el tercer y sexto puesto deberán disputar los cruces previos para completar los cuatro semifinalistas.

CLASIFICADOS DIRECTAMENTE A SEMIFINALES

Hockey Femenino | Unión del Centro 2026
Línea A - Fase final

CATEGORÍA / CLUBPTS.
SUB 14
Sportsman48
Firmat FBC39
SUB 16
Sportsman48
Studebaker45
SUB 19
Jockey Club43
CEF 5442
PRIMERA DIVISIÓN
Jockey Club43
Sportsman42
✓ CLASIFICADOS: Los dos primeros de cada categoría avanzan directamente a semifinales.

PLAYOFFS: Los equipos ubicados del 3° al 6° puesto disputarán la instancia previa para definir los otros dos semifinalistas.

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Las posiciones finales por categoría

Sub 14

Sportsman terminó como líder con 48 puntos, seguido por Firmat FBC con 39. Unión y Cultura, Studebaker, CEF 54 y Jockey Club disputarán la instancia previa.

HOCKEY UDC 2026

SUB 14 | Línea A
Tabla de posiciones final

POS.EQUIPOPTS.
Sportsman48
Firmat FBC39
Unión y Cultura38
Studebaker37
CEF 5436
Jockey Club28
VERDE: Clasificados directamente a semifinales.
AMARILLO: Clasificados a playoffs (3° al 6° puesto).

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Sub 16

Sportsman también terminó primero en Sub 16, con 48 puntos. Studebaker ocupó el segundo lugar con 45 unidades. Jockey Club, Unión y Cultura, CEF 54 y Social Rufino deberán disputar los playoffs previos.

HOCKEY UDC 2026

SUB 16 | Línea A
Tabla de posiciones final

POS.EQUIPOPTS.
Sportsman48
Studebaker45
Jockey Club43
Unión y Cultura31
CEF 5426
Social Rufino24
VERDE: Clasificados directamente a semifinales.
AMARILLO: Clasificados a playoffs (3° al 6° puesto).

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Sub 19

Jockey Club se quedó con el primer puesto al sumar 43 unidades, apenas una más que CEF 54. Sportsman finalizó tercero con 41 puntos y buscará su clasificación a semifinales desde la instancia previa, junto con Studebaker, Unión y Cultura y Firmat FBC.

HOCKEY UDC 2026

SUB 19 | Línea A
Tabla de posiciones final

POS.EQUIPOPTS.
Jockey Club43
CEF 5442
Sportsman41
Studebaker37
Unión y Cultura37
Firmat FBC20
VERDE: Clasificados directamente a semifinales.
AMARILLO: Clasificados a playoffs (3° al 6° puesto).

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Primera División

La máxima categoría tuvo a Jockey Club como líder con 43 puntos, seguido por Sportsman con 42. Ambos esperan en semifinales, mientras que Unión y Cultura, CEF 54, Ranqueles y Social Rufino deberán afrontar la clasificación previa.

HOCKEY UDC 2026

PRIMERA DIVISIÓN | Línea A
Tabla de posiciones final

POS.EQUIPOPTS.
Jockey Club43
Sportsman42
Unión y Cultura35
CEF 5434
Ranqueles27
Social Rufino25
VERDE: Clasificados directamente a semifinales.
AMARILLO: Clasificados a playoffs (3° al 6° puesto).

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Los resultados de la última fecha

La jornada de cierre dejó estos marcadores en las cuatro categorías:

HOCKEY UDC 2026

Línea A | Última fecha
Resultados de todas las categorías

ENCUENTROSUB 14SUB 16SUB 19PRIMERA
Firmat FBC – Social Rufino2-03-13-00-3
CEF 54 – Municipalidad1-05-39-011-0
Unión y Cultura – Studebaker1-41-63-22-1
Sportsman – Jockey Club2-11-30-21-1
J. Newbery – Ranqueles2-12-11-12-1
Resultados correspondientes a la última jornada de la fase regular de Línea A.
En celulares, deslizá la tabla horizontalmente para consultar todas las categorías.

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Se viene la definición del campeonato

Con los 18 partidos de fase regular completados, la competencia ingresará en la etapa eliminatoria. Los equipos clasificados directamente a semifinales aguardan por los ganadores de los cruces previos, que determinarán los cuatro aspirantes al título en cada división.

Para Sportsman, la temporada ya dejó la conquista de la Copa Challenger 2026, mientras que las cuatro categorías continúan con sus respectivos campeonatos en disputa.

Las fechas, horarios y escenarios de los próximos encuentros quedarán sujetos a la programación de la Federación Unión del Centro.

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