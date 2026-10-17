Argentinos Juniors derrotó a Banfield por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 y escaló a la cima de la Zona B. El triunfo le permitió alcanzar el primer puesto del grupo en una jornada que también tuvo impacto en la tabla anual.

El resultado dejó al Bicho en lo más alto de su zona. La información disponible no precisa el marcador, los autores de los goles ni el reparto de puntos en las posiciones, por lo que no permite establecer si comparte el liderazgo o qué diferencia tiene sobre sus perseguidores.