El clásico de Avellaneda tendrá una nueva edición este domingo 18 de octubre, cuando Racing reciba a Independiente en el estadio Presidente Perón, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026. Los dos equipos llegan con resultados que generaron cuestionamientos y con la necesidad de sumar puntos en la recta final de la fase regular.

Aunque comparten la presión de disputar uno de los partidos más importantes del calendario, las realidades deportivas son diferentes. Racing intenta recuperar terreno para mantener sus posibilidades de ingresar a los playoffs, mientras que Independiente necesita consolidar su clasificación y acercarse a los puestos de competencias internacionales.

Racing necesita reaccionar ante su público

La Academia atraviesa un período de cambios deportivos. Después de la salida de Juan Pablo Vojvoda, Sebastián "Chirola" Romero asumió la conducción interina del plantel profesional.

Su primera presentación terminó con una derrota por 2-0 frente a Belgrano, resultado que provocó manifestaciones de descontento en las tribunas del Cilindro.

De acuerdo con las posiciones publicadas por TyC Sports, Racing ocupa el decimotercer lugar de la Zona B con 11 puntos, a siete unidades de los puestos de clasificación a octavos de final.

Esta situación obliga al equipo a conseguir resultados positivos durante las últimas jornadas de la fase regular. Una victoria frente a Independiente le permitiría sumar tres puntos y reducir la distancia con los equipos que disputan el ingreso a los playoffs, dependiendo de los demás resultados.

Independiente busca recuperar regularidad

Del otro lado, Independiente también llega con cuestionamientos por sus últimas actuaciones. Tras la salida de Gustavo Quinteros, Jadson Viera quedó al frente del equipo, que todavía no consiguió una victoria como local durante su ciclo, según el informe de origen.

Las derrotas frente a Gimnasia de Mendoza por 3-0 y ante Instituto por 4-1 profundizaron las críticas al rendimiento del conjunto de Avellaneda.

Sin embargo, el Rojo se mantiene entre los ocho primeros de la Zona A, una posición que le permite continuar en la zona de clasificación a la fase eliminatoria.

Además, tiene otro objetivo: acercarse a los puestos de acceso a la Copa Sudamericana mediante la Tabla Anual.

Según los datos publicados el 12 de octubre, Independiente suma 42 puntos en esa clasificación y se encuentra a tres unidades de Estudiantes de La Plata y River, equipos que ocupan los últimos lugares de acceso al torneo internacional.

Un clásico que puede cambiar el panorama

El antecedente más reciente favorece a Independiente, que ganó 1-0 el enfrentamiento correspondiente al Torneo Apertura 2026.

Para Racing, el partido representa una oportunidad de recuperar confianza ante su gente y seguir peleando por un lugar en la siguiente instancia. Para Independiente, una victoria significaría sumar puntos importantes en sus dos objetivos: el Clausura y la clasificación internacional.

El resultado también podría influir en el clima alrededor de ambos cuerpos técnicos, en una etapa del campeonato en la que cada fecha reduce el margen para recuperar posiciones.

Más allá de la rivalidad histórica, los dos clubes afrontarán un encuentro con consecuencias directas sobre sus aspiraciones deportivas.