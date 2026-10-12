Villada tendrá una nueva edición de la Fiesta Regional del Mega Salame el próximo 15 de noviembre. La programación anunciada incluye el tradicional corte de la elaboración gastronómica, espectáculos musicales y presentaciones de academias locales y de localidades vecinas, además de propuestas para recorrer y compartir en familia.

El corte del mega salame será uno de los momentos centrales de la celebración. En ediciones anteriores, la pieza superó los 20 metros de longitud. Para esta oportunidad, los organizadores esperan superar la marca anterior, aunque el anuncio no precisa cuánto medirá la elaboración que se presentará durante la fiesta.

La conducción del escenario principal estará a cargo de Analía Bocassi, Micaela Migliore y Agustín Gonzálvez, locutores de FM Vida. Gonzálvez es oriundo de Villada, por lo que su participación también tendrá un vínculo directo con la comunidad anfitriona.

La grilla de música en vivo reunirá a cinco propuestas. Están anunciadas las actuaciones de Banda Mágica, de Rosario; Desfachatados, de Chabás; La Malbec, de Firmat; y Bambina, de Villada. También se presentará Andrés Mattern, dentro de una programación que combinará música y danza a lo largo de la jornada.

Entre las participaciones locales de baile figuran Georgina Reljich y Aldana Kovacevic con Zumba; Ana Inés Vera con Clásico y Contemporáneo; Emma Beltrame con Ritmos Urbanos; Alonso Pardiñas con Minitramp; Valeria Romero con Folklore; y Lucía Monasterolo con Tela. La propuesta del escenario abarcará así distintas disciplinas y contará con representantes de la localidad.

La programación también incluye a las academias Sonia Luraschi, Stronger, Flor del Litoral y Munay, de Firmat; Mastergym y Secretos de Mi Tierra, de Chabás; y Rumor de Pampa, de Cañada del Ucle. Se sumarán Zumba con Gise y Academia Floriciente, de Alcorta; Laurita y Magu, de Villada; y Tierra de Sueños, en representación de Firmat y Villada.

Fuera del escenario, el predio contará con un paseo de artesanos y emprendedores y un patio de comidas con distintas propuestas gastronómicas. Para los más chicos se prevé un sector de juegos, como parte de las actividades que acompañarán los espectáculos y el corte del salame.

Desde el Gobierno de Villada, encabezado por Diego Dealbera, presentaron la celebración como una oportunidad de encuentro entre vecinos y visitantes de la región. La convocatoria combina la tradición gastronómica con la participación de artistas y academias de varias localidades. El anuncio difundido no detalla el horario de inicio, el lugar específico del predio ni las condiciones de ingreso.

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